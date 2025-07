Elképesztő, mit tud a legendás visszatérő zenekar: mindenki a lázában ég

Az Oasis visszatérése példátlan nemzetközi érdeklődést és gazdasági fellendülést hozott Manchesternek, ahol a legendás zenekar 16 év után először ad koncertet - jelentette a The Guardian.

A manchesteri Northern Quarter Oasis-tematikájú pubja, a Definitely Maybe falán egy világtérképen jelölik a rajongók, honnan érkeztek. A térkép Új-Zélandtól Kazahsztánig, Grönlandtól Szudánig tele van zászlókkal, különösen sok látogató jött az Egyesült Államokból, Dél-Amerikából és Kínából.

"Nemrég jártak itt az első orosz vendégeink. Az amerikaiak őrülten rajonganak – folyton a Wonderwallt kérik" – mondta Paul Gallagher, aki testvérével, Markkal (Manchester másik Gallagher testvérpárja) üzemelteti a bárt.

A zenéért rajongó városban lehetetlen elkerülni az Oasis-lázat az öt teltházas hazatérő koncert előtt. Minden második kocsma utóbulit – és előbulit – rendez. A bárok ebédidőben a Supersonicot játsszák, míg a kirakatok "Beer Here Now" feliratokkal csábítanak. Még az Aldi is beszállt a marketingbe, ideiglenesen "Aldeh"-re átnevezve egyik üzletét.

Luke Dolan 8600 mérföldes utat tett meg Baltimore-ból testvérével, John-Bryant Dolannel és barátjukkal, Zack Schutzcal. "Többször majdnem elsírtam magam örömömben, pedig még nem is vagyunk a koncerten. Valószínűleg sírni fogok. Nem fog valóságosnak tűnni" – mondta meghatottan.

A szállodai és turisztikai bevételek közel 300%-kal emelkedtek Cardiffban a múlt hétvégi két koncert alatt a SumUp fizetési adatai szerint. A The Manchester Shop tulajdonosa, Miki Christi elmondta, hogy az Oasis-termékek eladásai 129%-kal nőttek. "Tíz éve vagyunk a szakmában, Manchester folyamatosan fejlődött, de ilyen léptékű dolgot még sosem láttam" – nyilatkozta.

A rajongók nemcsak vásárolnak, hanem maradandó emlékeket is szereznek: a The Studio tetováló szalonban jegyesek érkeznek Ausztráliától Amerikáig, hogy kedvenc dalszövegeiket a bőrükre varázsoltassák a koncertek előtt. Colin Thompson, a The Studio vezetője szerint a városban tapasztalható izgalom csak a Stone Roses 2012-es újraegyesüléséhez hasonlítható, de "ez teljesen más nagyságrend. Soha nem volt még ennyi ember Manchesterben. Teljesen őrült lesz" – tette hozzá.

Az Oasis öt estén át játszik a Heaton Parkban, mielőtt tovább indulna Londonba, Edinburghba, Dublinba, majd Észak-Amerikába. Bár a 41 állomásos turnéjukat Cardiffban kezdték a múlt héten, sokak számára a manchesteri hazatérés az egyetlen igazi esemény.

"Cardiff hibátlan volt, hihetetlen volt – de az csak főpróba volt Manchesterhez képest" – mondta Dave Foran, egy zenei promóter, akinek Lions Den nevű pubja a szokásos sörmennyiség dupláját rendelte az alkalomra. "Mindenki, akivel beszélsz, izgatott.