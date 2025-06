Ennyi volt, lefújták a legendás hazai fesztivált: idén lesz utoljára, ez az oka

A civil szférában lehetetlenné vált tovább szervezni a fesztivált, így az idei lesz az utolsó Bánkitó.

Utoljára rendezik meg idén júliusban a Bánkitó Fesztivált, ugyanis a civil szféra bevételeiből már lehetetlenné vált annak fenntartása - ezt a szervezők közölték a közösségi oldalon.

Kitértnek arra is, hogy ez a fesztivál csaknem két évtizeden át nyújtott jó szórakozást, beszélgetéseket, zenéket a közönségnek, de jövőre már nem tudják megrendezni. Emellett arra is törekedtek, hogy olyasmit is mutassanak, ami máshol nemigen van.

A kezdetektől hittünk abban, hogy olyat tudunk létrehozni, aminél a hangsúly nem a tömegen és a kommerciálison van. Fontosnak éreztük, hogy a mainstream zenei fellépők mellett teret adjunk progresszív, kisebb elérésű előadóknak és azt is, hogy a zenei programokkal megyegyező súlyt kapjanak a színházak, a képzőművészek, a performanszművészek produkciói is

- fogalmaztak a posztban.

A Bánkitó a kezdetektől fogva nonprofit vállalkozásként működött: minden évben a teljes nyereséget a következő évi fesztivál megvalósítására fordítottuk. Az elmúlt évek egymást követő válságai azonban egyre inkább ellehetetlenítették ezt a modellt. Civil szervezetként már nem fenntartható az a fesztiválforma, melyet eredetileg létrehoztunk

- írták arról, miért nem tudják tovább szervezni a fesztivált.

