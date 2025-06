Itt a bejelentés, ezt rejtette a titkos üzenet: 1 év után visszatér Azahriah

Szombat délelőtt egy titokzatos poszt kavarta fel a rajongókat: úgy tűnt, rövidesen visszatérhet Azahriah, aki 2024 októberében jelentette be határozatlan idejű pihenőjét.

Szombat délelőtt egy titokzatos poszt kavarta fel a rajongókat: úgy tűnt, rövidesen visszatérhet Azahriah, aki 2024 októberében jelentette be határozatlan idejű pihenőjét. A zenész hivatalos oldalán elindított visszaszámlálás hétfőn 11 órakor lejárt, majd nem sokkal később be is igazolódott a gyanú – Azahriah október 17-én az MVM Dome színpadán tér vissza a közönség elé.

A hír hatalmas visszhangot váltott ki, hiszen a fiatal előadó rendkívül népszerű a hazai könnyűzenei életben. A visszatérés alkalmából szervezett koncertre a jegyértékesítés június 12-én, 14 órakor indul a hivatalos Facebook-esemény szerint, így a rajongóknak érdemes időben felkészülniük. A koncert várhatóan az év egyik legnagyobb zenei eseménye lesz Magyarországon.

Címlapkép forrása: MTI/Vasvári Tamás