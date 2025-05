Erre a bíborosra fogadnak a legtöbben: már mindenki tűkön ülve várja, ki lesz az új pápa

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A ma kezdődő konklávé és a következő pápa kérdése az egész világot hetek óta lázban tartja. Míg a rockzene-rajongók Keith Richardsot, a The Rolling Stones 81 éves – egyébként hét pápát is túlélt – gitárosát látnák szívesen a katolikus egyház fejeként, Donald Trump amerikai elnök is úgy nyilatkozott, hogy szívesen lenne pápa. Bár később a social media csatornájára kikerült, éles reakciókat kiváltó, őt pápaként ábrázoló képhez elmondása szerint nem volt köze. Mindenesetre egyiküknek sincs a valóságban esélye arra, hogy az első római püspök, Szent Péter utódja legyen.

Címlapkép: Getty Images

