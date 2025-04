Hosszú távú terveiről vallott Majka: nem kizárt, hogy ebbe az országba költözik majd a rapper

Majka elhalasztotta amerikai költözési terveit, egyelőre a hazai televíziózásra és zenei karrierjére koncentrál - számolt be róla maga a rapper a Story Magazinnak adott interjújában.

A rapper-műsorvezető, aki az év elején a Csurran, cseppen című dalával rekordokat döntött, korábban többször is beszélt arról, hogy szívesen költözne az Egyesült Államokba. Bár már el is kezdte szervezni a kiköltözést, ez a folyamat most leállt.

Majka tavaly igazolt át a TV2-től az RTL-hez, ahol jelenleg több műsorban is szerepel. A Story Magazinnak adott interjújában elárulta, hogy emiatt változtak a jövőbeni tervei:

Még jó pár évig tévézni és zenélni fogok. Rájöttem, ehhez a két dologhoz értek igazán, és várhat még a bizonyos másik élet kiépítése. Ettől függetlenül egyáltalán nem mondtam le róla.

A műsorvezető hangsúlyozta, hogy korábbi TV2-es kollégáival továbbra is jó kapcsolatot ápol. "Liptai Claudiával imádjuk egymást. Stohl Bandi jóbarátom. Tilla és Hajós pedig tényleg szinte mindent tud az életemről. Szeretem őket, ők is szeretnek engem, konkrétan összejárunk. Pont nemrég volt nálam egy összejövetel, ahol játszottunk, iszogattunk" – mesélte.

Címlapfotó: Vasvári Tamás, MTI/MTVA