Itt a nagy bejelentés: újabb sorsjeggyel bővül a paletta, ennyit nyerhetünk rajta

A nagy sikerű decemberi indulás után ismét új digitális sorsjegyújdonság jelenik meg a Szerencsejáték Zrt. kínálatában. A „Nagy nap” elnevezésű, modern animációs megoldásokat is tartalmazó e-sorsjegy 55 millió forintos főnyereménnyel várja a játékosokat. Az e-sorsjegyek megjelenése egy új korszakot jelent a szerencsejátékok történelmében, a nemzeti lottótársaság legújabb animációs kisfilmjében bemutatja azt az utat, hogy hogyan lett a kaparósból digitális sorsjegy.

A Szerencsejáték Zrt. 2020-ban az online játszható e-sorsjegyek bevezetésével reagált a pandémia miatt megváltozott piaci és társadalmi környezetre. Az elmúlt 5 évben, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően közel 40 féle e-sorsjegyet, és a frissen debütált Nagy nappal együtt kilenc E-sorsjegy Extrát kínál a digitális térben játszóknak.

Az e-sorsjegy KLASSZIK a papíralapon is kapható sorsjegyek virtuális változatai, míg az e-sorsjegy EXTRA már kifejezetten a digitális térre tervezett, modern, animációval létrehozott, extra beépített in-game, azaz játékon belüli bónuszjátékokkal ellátott új generációs e-sorsjegy. Az április 4-én kibocsátott Nagy nap e-sorsjegy EXTRA modern köntösbe öltözteti és visszahozza a közkedvelt ünnepi tematikát, amely a játékosok legkedveltebb témái közé tartozik.

Sarkadi Károly, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója kiemelte: "A digitális játékélmény egyre fontosabb szerepet tölt be a szerencsejátékok világában, ezért folyamatosan fejlesztjük és bővítjük e-sorsjegy kínálatunkat.” Hozzátette, az e-sorsjegy EXTRA tavaly év végi bevezetésével mérföldkőhöz érkeztünk: az interaktív elemek, a látványos animációk és a játékmenetet fokozó hangeffektek révén ma már egy még élvezetesebb és modernebb élményt tudunk nyújtani játékosaink számára. Ezt biztosítja a legújabb e-sorsjegy EXTRA, a Nagy nap is.”

2025-ben várhatóan hét új e-sorsjegy EXTRA érkezik, és a tervek szerint még további öt KLASSZIK e-sorsjeggyel is bővül majd a portfolió. Ez a kínálat európai összehasonlításban is jelentősnek mondható. Az online elérhető sorsjegyek 5 éves múltra tekintenek vissza, és bár az irántuk való igény dinamikusan nő, a hagyományos, papíralapú társaik az online világ térnyerése ellenére továbbra is rendkívüli népszerűségnek örvendenek. A nemzeti lottótársaság ezért készített egy animációs kisvideót, amelyben bemutatja a sorsjegyek elmúlt mintegy 30 évét. A kisfilmben a ‘90-es évektől indulva követhetjük végig, hogyan alkalmazkodott a Szerencsejáték Zrt. sorsjegykínálata az éppen aktuális kulturális irányzatokhoz, divathoz, zenékhez. Az animációs kisfilm felidézi az első jótékonysági sorsjegy megjelenését, és bemutatja az e-sorsjegyek 5 éves evolúcióját is.