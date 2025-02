Ez nem vicc: ha megvan neked ez a film DVD-n, több mint százezer forintot is kereshetsz

A streaming szolgáltatások térnyerésével egyre értékesebbé válnak a fizikai adathordozón kiadott filmek. A 28 nappal később című kultfilm DVD-je már 300 dollárt is érhet a nemzetközi piacon, mivel a film streaming platformokon nem elérhető- írja a NLC.

A posztapokaliptikus thrillerek és zombifilmek műfajában mérföldkőnek számító 2002-es alkotás különleges helyzetbe került: mivel streaming platformokon nem elérhető és az interneten is nehezen fellelhető, DVD-kiadása jelentős értéket képvisel a gyűjtők körében.

A film DVD-változata a nemzetközi piacon jelenleg körülbelül 300 dollárért (115 ezer forint) cserél gazdát, de az eBay-en ennél is magasabb, akár 385 ezer forintos áron is találkozhatunk vele.

A streaming szolgáltatások elterjedésével sokan megváltak fizikai adathordozóiktól, ami utólag nem bizonyult szerencsés döntésnek. Számos film ugyanis idővel eltűnik a streaming platformok kínálatából, és más legális forrásból sem érhető el.

"Több mint 30 éves gyűjtői tapasztalatom azt mutatja, hogy a ritkaságszámba menő tárgyak értéke folyamatosan növekszik. Ez igaz a filmekre is, és várhatóan több alkotás is követni fogja a 28 nappal később példáját" - nyilatkozta Tomáš K., egy brnói gyűjtő.

A régi technológiák megőrzésének fontosságát jól példázza, hogy nemrégiben egy első generációs iPhone 73 millió forintnak megfelelő összegért talált gazdára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bár a film DVD-je Magyarországon is ritkaságnak számít, hazai viszonylatban jóval alacsonyabb áron, körülbelül 10 ezer forintért beszerezhető használtan. Kérdéses azonban, hogy a nemzetközi gyűjtők a magyar kiadást is hasonlóan értékesnek tartják-e, mint az amerikai verziót.

Bárki padlásán lapulhatnak kincsek?

Számtalan magyar pincéjében, padlásán találhatóak olyan régi tárgyak - most a könyveket még nem is ide számolva - amelyekről kiderülhet, hogy másnak kincset ér, tehát jó áron el is adható az internetes piacon vagy a lemezboltokban. A CashTag e heti adásában három szakértőt kérdeztünk a játékkonzolok és a régebbi kiadású balekitlemezek reneszánszáról és az értük kapható árról is.