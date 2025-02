Itt a SkyShowtime következő nagy dobása: mutatjuk, mi vár az előfizetőkre márciustól

Mussolini, 1923, Boyzone – csak néhány sorozat a SkyShowtime márciusi kiemelt kínálatából. Nem érdemes lemaradni a legújabb epizódokról és tartalmakról.

Nem hagyja friss tartalmak nélkül előfizetőit a SkyShowtime, amely már be is jelentette, hogy egészen pontosan mikre számíthatunk márciusban. Lesznek többek között sorozatpremierek, elvégre érkezik a Yellowstone előzménysztorijaként funkcionáló 1923 második évada, illetve érkezik a Mussolini életéről szóló Mussolini: Son of the Century is.

Márciusban érkező sorozatok:

Mussolini: Son of the Century - március 1. (összes rész)

1923 - március 10. (hetente jönnek az új részek)

Boyzone: Life, Death & Boybands - március 10. (összes rész)

Small Town, Big Story - március 19. (összes rész)

Dexter: Eredendő bűn - hetente új részek

Lockerbie: Az igazság nyomában - hetente új részek

Az ügynökség - hetente új részek

Yellowjackets - hetente új részek

Márciusban érkező filmek: