Hatalmas elismerést kaphat a brit sztárzenekar: másodszor már behúzhatják?

A Rock and Roll Hall of Fame 2025-ös jelöltjei között számos neves előadó szerepel, köztük az Oasis és a New Order manchesteri zenekarok is. A jelöltek listáján olyan művészek találhatók, mint Mariah Carey, Cyndi Lauper és a White Stripes. A szavazás most kezdődik, a döntősöket áprilisban hirdetik ki, és a jelöltek mintegy felét iktatják be még idén az intézménybe - tudósított a BBC.

A Rock and Roll Hall of Fame idei jelöltjei között 14 előadó szerepel, akiknek fele először került fel a listára. Köztük van Billy Idol angol punksztár, Chubby Checker, valamint Joe Cocker. A jelöltséghez az előadóknak legalább 25 évvel az első kereskedelmi felvételük megjelenése után válnak jogosulttá. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az Oasis másodszor került a jelöltek közé. A jelölés időzítése érdekes, hiszen a zenekar épp egy teltházas turnéra készül, amely júliusban indul Cardiffban. Liam Gallagher énekes korábban kritikusan nyilatkozott a Hírességek Csarnokáról, kijelentve, hogy nem érdekli "valami cowboykalapos öregembertől" kapott díj. EZ IS ÉRDEKELHET 160 ezer forintért mennek az Oasis koncertjegyek: mindenki kiakadt, óriási a felháborodás Az Oasis visszatérő turnéjának jegyei iránt hatalmas az érdeklődés, ami rendesen fel is veri az árakat. Mariah Carey, aki tavaly először kapott jelölést, szintén kimaradt a beiktatottak közül. Az énekesnő így reagált erre: "Az én gondolataim a következők: Nem kerültem be. Az ügyvédem előttem került be a Rock & Roll Hall of Fame-be." Carey a Hírességek Csarnoka történetének egyik legkirívóbb mulasztása, hiszen 19 amerikai listavezető kislemezével a Beatles után a második legikeresett előadó. A győzteseket egy 1200 fős, zenészekből, zenetörténészekből és zeneipari szakemberekből álló nemzetközi zsűri választja ki. A rajongók online is szavazhatnak kedvenceikre, és az általuk kiválasztott öt legjobb előadó egy szavazatként számít a végső döntésnél. Az idei jelöltek listája nem segít ellensúlyozni az intézményt ért kritikákat, miszerint a nők alulreprezentáltak a beiktatottak között. Mindössze két szóló női előadó szerepel a hosszú listán, és a nyolc említett zenekar közül csak a White Stripesnek és a New Ordernek van női tagja. A brit művészek idén is erősen szerepelnek a jelöltek között. A Joy Divisiont és a New Ordert egyetlen előadóként jelölték, elismerve mindkét zenekar jelentős hatását a brit poszt-punk és elektronikus zenei színtérre. A Rock and Roll Hall of Fame beiktatási ünnepsége gyakran szolgál lehetőségként az egymással viszálykodó zenekari tagok kibékülésére. Több híres zenekar, köztük a Led Zeppelin és a Talking Heads is újjáalakult a díjátadó alkalmából. Ugyanakkor voltak olyan esetek is, amikor nem sikerült félretenni a nézeteltéréseket, például Roger Waters nem volt hajlandó csatlakozni a Pink Floydhoz 1996-ban.

