Húsz éve nem volt ilyen az Ötöslottón: súlyos dolog derült ki a főnyereményről, és ez csak a kezdet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Ötöslottó várható főnyereménye ma este 3,07 milliárd forint, amit ha nem visznek el, a jövő héten akár be is kerülhet minden idők tíz legnagyobb nyereménye közé, elvégre a 10. helyen jelenleg egy 3,09 milliárd forintos főnyeremény áll. Az utóbbi időben egyébként is hozzászokhattunk a rekordok megdőlésének, hiszen tavaly kétszer is történt ilyen: a korábbi csúcstartót a februári 6,5 milliárd forint, azt pedig az októberi 6,6 milliárd forintos főnyeremény váltotta az élen. Ugyanakkor inflációval korrigálva a 2003-as 5,09 milliárdos nyeremény ma 13,5 milliárdot érne, így az továbbra is a legnagyobb nyereménynek tekinthető. Hasonló a helyzet a szelvényárhoz viszonyított arányokkal is: a 2003-as főnyeremény a 34 milliószorosa volt a 150 forintos szelvényárnak, míg a 2024-es rekordnyeremény csupán 16,5 milliószoros szorzót ért el.

Ma este már 3,07 milliárd forint lesz az Ötöslottó várató főnyereménye, amit ha elvisznek, az minden idők tizenegyedik legnagyobb főnyereménye lesz. Ha viszont nem viszik el az összeget ma este, akkor az a jövő héten már jó eséllyel bekerül minden idők top 10 nyereménye közé, hiszen a jelenlegi tizedik helyezett a 2014 szeptemberében kisorsolt 3,09 milliárd forint. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Tehát jó eséllyel egy újabb topnyeremény van kialakulóban. Mindehhez azonban már hozzászokhattunk az utóbbi egy évben, elvégre 2024-ben két trónfosztás is történt. A 2020 márciusa óta legmagasabbnak számító 6,4 milliárd forintos giganyereményt először a tavaly február végén kisorsolt 6,5 milliárd forint múlta felül. Ez azonban csak néhány hónapig birtokolhatta a mindenkori legmagasabb Ötöslottó-főnyeremény címét, elvégre tavaly októberben egy ennél is magasabb, 6,6 milliárd forintos főnyeremény született. Ennek fényében egészen hihetetlenül hangzik, hogy korábban volt olyan főnyeremény, amely több mint 16 éven át csúcstartónak számított – a 2003. 48. hetében kisorsolt 5,09 milliárd forintot legközelebb csak a 2020 márciusában kisorsolt, már említett 6,4 milliárd forintos főnyeremény volt képes felülmúlni. A 2003-as csúcstartó tehát mostanra a negyedik helyre csúszott, ugyanakkor az teljesen nyilvánvaló, hogy a 22 évvel ezelőtti 5,09 milliárd forint lényegesen nagyobb összegnek számított akkor, mint manapság. Ha a nyereményeket nem nominálértéken nézzük, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy a 2003-as főnyeremény még mindig a lista elején található. Így nézne ki a valódi sorrend A 2003 óta eltelt bő két évtizedben többször is igen magas volt az éves infláció mértéke. A legmagasabb fogyasztóiár-index – talán nem meglepő módon – a 2023-as 17,6%-os és a 2022-s 14,5%-os volt, de a 2007-es 8% és a 2004-es 6,8%-os is magas értéknek számít. A felsorolt éveken kívül még 2008-ban, 2012-ben és 2021-ben is 5% felett alakult az árindex, továbbá 2010-ben és 2009-ben is meghaladta a 4%-ot. Összességében azt mondhatjuk, hogy a 2003 óta eltelt években 165,6%-ot emelkedett a fogyasztóiár-index. Mindez pedig azt jelenti, hogy a 2003-ban megnyert 5,09 milliárd forint olyan, mintha ma 13,5 milliárd forintot nyerne valaki. Jól látható tehát, hogy a 22 évvel ezelőtti topnyeremény jelenértéken nézve még most is több mint kétszer akkora vagyont jelent, mint a tavaly októberi, nominálisan jelenleg csúcstartó 6,61 milliárd forintos főnyeremény. De még csak azt sem mondhatjuk, hogy a tavalyi nyeremény a második legnagyobb lenne, ugyanis a 2020-as 6,43 milliárd forintos főnyeremény is mai árfolyamon nézve bő 9,4 milliárd forintnak felel meg, de a 2015-ös 5,04 milliárd forint jelenértéke is megközelíti a 8,4 milliárd forintot. Innen nézve tehát a tavalyi két rekordnyeremény csupán a 4. és az 5. helyre lenne elegendő a top 10-es listában. Sőt mi több, a 2019-es 4,2 milliárd forintos főnyeremény így már nincs is annyira elmaradva tőlük, hiszen annak jelenértéke is közel 6,4 milliárd forintnak felel meg. JÓL JÖNNE 2,9 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 870 000 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 56 207 forintos törlesztővel a K&H Bank nyújtja (THM 12,75%), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 56 343 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A 2010-es 3,2 milliárd forintos nyeremény 5,9 milliárdnak, a 2020-as 4 milliárd forint 5,8 milliárdnak, a 2013-as 3,1 milliárd forint 5,1 milliárdnak, míg a 3,4 milliárd pedig 4,1 milliárd forintnak felel meg a jelenlegi árfolyamon. Így aránylott a főnyeremény a szelvény árához képest Akkor is a 2003-as csúcsnyeremény számít a legmagasabbnak, ha a nyereményösszeget a lottószelvény akkori árához viszonyítjuk. Az akkori nyeremény ugyanis közel 34 milliószor volt nagyobb, mint a 2003-as 150 forintos szelvényár. E tekintetben a 2015-ös 5 milliárd forintos főnyeremény áll a második helyen, amely 22,4 milliószor haladta meg a 225 forintos szelványárat. Ezt a 2020-as 6,4 milliárd forint követi a sorban (21,4 milliós szorzó), majd a 2019-es 4,2 milliárd forint következik (16,8 milliós szorzó). A tavalyi csúcsnyeremények e tekintetben csak az 5-6. helyeket csípték meg – az októberi 6,6 milliárd forint 16,5 milliószor, míg a februári 6,5 milliárd forint 16,3 milliószor haladta meg az idő közben 400 forintra emelkedett szelvényárat. A 2010-es 3,2 milliárd forint 14,1 milliószor, a 2013-as 3,1 milliárd forint 13,7 milliószor, míg a 2020-as közel 4 milliárd forint pedig 13,2 milliószor haladta meg az akkor aktuális szelvényárat. A lista végén a 2022-es 3,3 milliárd forintos nyeremény ár – az akkori győztes mindössze a szelvény árának 11,2 milliószorosát vihette haza. Azt mondhatjuk tehát, hogy bár a 2003-as főnyeremény tavaly két helyet is visszacsúszott a mindenkori legek listáján, reálértékét nézve még mindig messze a legnagyobb nyeremény, amit Ötöslottó-nyertes valaha hazavihetett. KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK