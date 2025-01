Ezek a legesélyesebb jelöltek az Oscar-díjra 2025-ben: idén is benne van a pakliban egy sötét ló

Magyar idő szerint január 23-án délután derült ki az idei Oscar-jelöltek listája. A díjakat a mi időzónánkban március 3-án hajnalban adják át. Addig is viszont fogadhatunk a jelöltekre, akik között idén is akad egy magyar: Jancsó Dávid A brutalista vágója. Megnéztük, hogy a főbb kategóriákban milyen oddsokkal tehetjük meg tétjeinket a 2025-ös évi jelöltekre.

Már nyilvános az idei évi Oscar-jelöltek listája, a hazai fogadóirodákban pedig már ki is számították az esélyeket. Természetesen ezek az oddsok még változhatnak, viszont már ezek az előzetes esélyek is sokat elárulhatnak arról, melyekre hullhat idén a díjeső.

Jacques Audiard filmje, az Emilia Pérez idén 13 kategóriában kapott jelölést, a Brady Corbert rendezte A brutalista és a Wicked is 10-10 kategóriában szerepel az esélyesek között. A Bob Dylan életét feldolgozó Sehol se otthon (A Complete Unknow) és a pápaválasztás témájú nagy whodunit Konklávé is 8-8 kategóriában kapott jelölést. Sean Baker új filmje, az Anora 6, a Dűne második része és A szer 5-5 jelölést tudhat magáénak.

A több mint 100 éves klasszikus legújabb adaptációja, a Nosferatu 4, a brazil katonai diktatúra idején játszódó dokudráma, az I'm still here 3 jelölést kapott. Szintén 3 díjra lehet esélyes a Sing Sing és A vad robot 2-2 jelölést kapott továbbá a Rokonszenvedés, a Flow (Áradás) lett animációs film, a Nickel Boys és a The Apprentice - A Trump-sztori.

Megnéztük, hogy a legfőbb kategóriákban milyen esélyeket állapítottak meg a jelöltek esetében a hazai fogadóirodák. Az Oscar-jelöltekre a Tippmixprón és a Vegasnál is lehet fogadni. A sorrend nagyjából ugyanaz, bár esetenként ebben is van eltérés, azonban nem az élen. Az esélyek viszont csak kevés esetben egyeznek meg pontosan:

Az idei évi jelöltek között is akad egy magyar versenyző: Jancsó Dávid, A brutalista vágója. A kategóriájában ráadásul ő a legesélyesebb: a Vegasnál 2,26-os oddsszal vezet, a Tippmixprón holtversenyben van 2,20-as oddsszal a Konklávé vágójával, Nick Emersonnal.

Ha pedig kötésben, kombinációban tesszük meg tétjeinket, megsokszorozhatjuk az esélyeket. Ha például a Tippmixprón megtesszük, hogy Jancsó Dávid nyeri a vágás-Oscart, és A brutalista a legjobb film kategóriában is nyer, annak már 3,96-os a szorzója.

Habár úgy tűnhet, vannak egyértelmű kategóriák, gyakran megesik, hogy az Oscar-esélyeket még befolyásolják az egyes filmek körül alakuló diskurzusok és a további díjak is, melyeket még csak cikkünk megjelenése után adnak át. Szinte minden díjátadón előfordul az is, hogy egy kvázi esélytelennek tartott film lesz a befutó. Ilyen "sötét ló" az idei Oscaron is felbukkanhat, az alacsony oddsa miatt pedig sokat érhet, ha valaki fogadna rá.