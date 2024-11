Méltó kihívójára akadt a legendás Lidl-játékkonyha: ezt veszik most az élelmes magyar családok helyette

Évek óta slágertermék karácsony előtt a játékkonyha a kisgyermekes családok körében, már több üzletlánc is verseng a vásárlók kegyeiért ebben a mezőnyben. Miután a Lidl is élesítette idei játékkonyha akcióját, a Pénzcentrum szétnézett a másodpiacon, milyen felhozatal van kiskonyhákból. Azt láthattuk, hogy rengetegféle kiskonyha keresi gazdáját karácsony előtt. Az egyik meghatározó hazai online piactér pedig azt is elárulta lapunknak: nagyon pörög a kiskonyhák piaca. Akár vásárolna, akár eladna valaki, az adventi időszak ideális lehet erre.

Idén is nagy várakozás övezte a Lidl fa játékkonyháját, melyet jellemzően az ősz második felében szoktak felvenni a kínálatba. Az első akciós napon sok üzletben szabályos rohamot lehet tapasztalni, majd a másodpiacon szinte azonnal megjelennek az azévi termékek. A közösségi média csoportokban ebben az időszakban folyamatos az információáramlás arról, mely üzletben maradt még - vagyis látott valaki - játékkonyhát. Nemcsak a Lidl árul azonban fa gyerekkonyhát, az IKEA évek óta versenytársa a diszkontnak, idén pedig az Auchan is beszállt a versenybe. Ha pedig megnézzük az online piactereket, rádöbbenhetünk, mennyiféle játékkonyha van jelenleg a piacon: az újonnan vásárolt készjátékok árai 10-60 ezer forintig terjed, az egyedi tervezésű darabok pedig akár 120 ezer forintba is belekerülhetnek.

A Pénzcentrum utánanézett annak is, a másodpiacon milyen a kínálat. Az árak valamivel kedvezőbbek is lehetnek így, főként ha használt, vagy alig használt játékkonyhát veszünk, de bőven találni új termékeket is. A Facebook Marketplacen megtalálhatjuk a legismertebb márkákat, de akár egyedi tervezésű kiskonyhákra is akadhatunk. Utóbbiaknak az ára még több is lehet, mint 120 ezer forint. A legolcsóbb használt gyerekkonyhák pedig 5000 forintnál kezdődnek.

Sok játékkonyhát a másodpiacon kiegészítőkkel együtt árulnak - edényekkel, ételekkel, egyebekkel -, melyek feljebb srófolhatják az árat akár 75 ezer forintig is.

Lapunk megkérdezte a Vaterát is, náluk hogy alakul a játékkonyhák piaca. Válaszuk szerint az online piactéren külön szekciója van a szerepjáték jellegű gyerekjátékoknak, a Vaterán megvalósult tranzakciók száma alapján a legtöbb eladást a Házimunka, babakonyhák kategória generálta idén, ebben találhatók a játékonyhák is. (A második helyen a Katonai, kaland, a harmadikon a Barkács, építés kategória áll.) A Házimunka, babakonyhák alkategóriában idén eddig nagyjából harmadával több tranzakció valósult meg tavalyhoz képest - írták.

Ennek megfelelően elmondhatjuk, hogy a játékkonyhák a szerepjátékos kategórián belül kiemelkedő népszerűségnek örvendenek. Ezt az is alátámasztja, hogy az idén 20 legdrágábban eladott szerepjáték jellegű gyerekjáték közül 60 százaléka (12 tétel a húszból) valamilyen gyermekkonyha volt

- válaszolta lapunknak a Vatera.

Azt is elárulták, milyen áron mennek el jellemzően ezen termékek a kategórián belül: idén a Smoby cég által gyártott Mini Tefal játékkonyhája, illetve az IKEA DUKTIG játékkonyhája keltek el a legmagasabb, 13 ezer és 35 ezer forint közötti áron a Vaterán. E modelleken kívül a Janod Macaron minikonyha, és az egyedi gyártású gyerekkonyhák vannak még a legdrágább tételek között. Ha nem csak az utolsó év forgalmát nézzük, ezeknél drágábbak, 60 ezer forint feletti áron találtak gazdára az online piactéren Calgary gyártmányú játékkonyhák is.

A témával a Jófogást is megkerestük, azonban nem kívántak válaszolni.

