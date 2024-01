Válásáról vallott Krausz Gábor: rettegett, hogy miből fog megélni

Elmondta azt is, miért csak a műsor után vállalták fel kapcsolatukat új párjával.

A kislányuk a körülményekhez képest jól viseli a helyzetet, de érzi, hogy aszüleivel kapcsolatban valami nem a régi - erről beszélt a sztárséf Krausz Gábor a Palikék Világa by Manna műsorában. A séf még a nyáron költözött el feleségétől, Tóth Gabitól, nemrég pedig a válást is kimondták.

Krausz Gábor arról is mesélt a műsorban, hogy mint annyian, ő is gyászfolyamatként fogta fel a szakítást és a válást, ilyenkor az emberben durva gondolatok is megfogalmazódnak.

A válás valóban egy gyászfolyamat, ezt el kell gyászolni. Csak én ezt akkor nem sejtettem. Utólag látom, hogy nem biztos, hogy mindenkinél így van, nálam így történt: amikor elválsz, az olyan, mintha meghalna egy feled, tehát gyászolsz, de amikor gyászolunk valakit, nem mindig azt az illetőt sajnáljuk, hanem magadat. Mi lesz veled, hol fogsz lakni, miből fogsz élni, mit fogsz csinálni, hogyan fogod fenntartani a gyerekkel a kapcsolatot? Tehát igazából én magamat sajnáltam. Abban a pillanatban, ahogy a dolgok elindultak jó irányba és kialakult a rendszer, onnantól fogva szépen lassan ezt le tudtam zárni

- mondta Krausz Gábor. Emellett arról is beszélt, hogy miért nem vállalták fel kapcsolatukat azonnal: a séf életébe ugyanis új szerelem költözött Mikes Anna, a Dancing with the Stars-beli partnere személyében.

Szerettem volna megvárni a műsor végét. Az egy buborék, együtt voltunk a táncteremben, beszélgettünk, de az nem az élet. Abban a pillanatban ahogy lement a műsor, akkor volt időnk egy picit egymással foglalkozni, beszélgetni, jobban megismerni egymást, nemcsak táncruhában, hanem normálisan. Mindenképp szerettem volna megvárni, hogy ez hová fut ki, hogy Hanni ezt hogyan kezeli, hogy megszereti-e Annát, a családom hogyan kezeli, a barátaim hogyan kezelik, és amikor biztosak vagyunk benne mindketten, akkor fel lehet vállalni

- tette hozzá a séf.

