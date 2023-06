Többen is 50-100 milliókat kaszáltak párszáz forintos sorsjegyeken: ezeket keresi most mindenki

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

2023-ban már több esetben is lekapartak egy-egy főnyereményt érő sorsjegyet a magyar lottózókban: mint a Szerencsejáték Zrt. a Pénzcentrum kérdésére közölte, ebben az évben már több mint 1 milliárd forintot utaltak ki 50 millió forint feletti kaparós-nagynyereményekre. Megtudtuk azt is, hogy az internetes sorsjegyekből a tavalyi év hasonló időszakához képest majdnem 20 százalékkal több fogyott. A monitor előtt is volt ok az örömre: az e-sorsjegyekkel 2023-ban már öten is többmilliós összeget nyertek.

2023-ban eddig összesen mintegy 73 millió darab offline, vagyis a földi hálózatban elérhető kaparóst vásároltak a magyar játékosok a Szerencsejáték Zrt.-től, míg ennek online formájából közel négy és fél millió példányt értékesítettek az elmúlt időszakban - közölte az állami lottótársaság a Pénzcentrum kérdésére. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint elárulták: 2022 azonos időszakához viszonyítva a hagyományos kaparósok tekintetében több mint 4 százalékos növekedést tapasztalnak, míg az e-sorsjegyek tekintetében pedig 18,2 százalékot meghaladó bővülést látnak. Az offline sorsjegyek esetében mintegy 4,7 százalékkal több nyeremény kifizetésére került sor a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, ez közel 50 milliárd forintnyi kifizetett nyereményt jelent. Az e-sorsjegyek esetében a bázis időszakhoz képest közel 18,2 százalékkal több nyereményt vihettek haza a játékosok, ennek mértéke meghaladja a 2 milliárd forintot - összegezte a Szerencsejáték Zrt. Óriási nyereményeket kapartak le a magyarok Megkérdeztük a cégtől, hogy mennyi volt a legmagasabb összeg, amit 2023-ban kaparós sorsjegyeken nyertek a játékosok. Mint közölték: a társaság idén eddig egymilliárd forintot is meghaladó összegben fizetett ki 50 millió forintot meghaladó nagynyereményt a hagyományos, offline sorsjegyek nyerteseinek. Köztük egy százmilliós és 8 darab 75 millió forintos főnyereményt is kifizettek már a szerencséseknek. Az e-sorsjegyekkel 2023-ban két szerencsés kapart 10 millió forintos nyereményt, négyen pedig ötmillió forintos nyereménynek örülhettek a kijelző előtt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 127 668 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,01% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,15%; a K&H Banknál 9,23%, az Erste Banknál pedig 9,63%; míg a MagNet Banknál 9,71%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A lottótársaság viszont elég szigorúan védi a nyertesek adatait, így még arról sem adnak ki tájékoztatást, hogy a fenti szerencsések melyik értékesítőhelyen vásárolták meg a nagynyertes kaparós sorsjegyet. A nyeremények mellett arra is kíváncsiak voltunk, melyek a hazai játékosok kedvenc kaparósai, és mint kiderült: a 300 forintos árkategóriában online és offline kiadásban is a BlackJack sorsjegy a legkedveltebb,

az 500 forintos árkategóriában pedig a sorjegycsalád másik tagja, a Szuper BlackJack a legnépszerűbb.

Az 1000 forintos kategóriában egy másik klasszikust, a Bukszát választják a legtöbben,

a 2000 forintos árkategóriában pedig Kaszinó sorsjegyü a legnépszerűbb mind fizikai, mind pedig virtuális kivitelben. Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

NEKED AJÁNLJUK