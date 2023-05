Itt a friss toplista: ezek az ország legjobb cukrászdái, ilyen árakra készülj

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz idén is összeállította az ország legjobb cukrászdáinak toplistáját. 2023-ban a tavalyi évhez hasonlóan az év cukrászdája az óbudai Málna The Pastry Shop lett, de érdemes megnézni, mit kínál a többi 9 helyezést elért desszertműhely is, és természetesen az árakat is lecsekkoltuk.

Május 22-én, hétfőn este tartották az Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát, a hazai gasztronómiai élet legjelentősebb eseményét, melyet évről évre hatalmas várakozás előz meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az Év Cukrászdája díjat a Málna The Pastry Shop vihette haza, de ezen kívül érdemes megnézni a többi 9 legjobb helyet is, a sorrend a következő: 2. Auguszt József Cukrászdája Minden Auguszt cukrászda családi vállalkozás, ahol a család minden egyes tagja részt vesz az üzletben. Évszázados tradíciónkat ápolnak, és visznek tovább immár 150 éve. Alapelvünk, a hagyományok tisztelete, a minőségi és valódi alapanyagok használata, a folyamatos fejlődés, és a legmagasabb minőségű cukrászati termékek, torták és sütemények előállítása. A város négy pontján megtalálhatóak már. dobos torta szelet: 1290 forint

gesztenye püré: 1 690 forint

krémes: 990 forint

flódni: 1 090 forint

bejgli 4 400 forint

csokitorta: 8 500 – 13 500 forint 3. Bergmann Cukrászdák (Balatonfüred) A Bergmann Cukrászdák a Bergmann családról kapták nevüket, nagy hagyományai vannak a cukrász mesterségnek. Az első Bergmann Cukrászdát 1939-ben Győrben nyitotta Bergmann Imre. Napjainkban is az ő szakmai elhivatottságát tartják követendő példának. Balatonfüredi cukrászdáink 1992. és 1999. óta csábítják az édes ízek kedvelőit. 4. ChouChou A Chouchou édesség- és csokoládéműhely újlipótvárosi bázisán kézműves trüffelek, bonbonok, táblás csokoládék, francia ihletésű desszertek és hagyományos magyar sütemények modern változatai készülnek. Szívesen kísérleteznek új ízekkel és technológiákkal. Sós karamell – földimogyoró szelet 890 Ft

Chocolate chip cookie 890 Ft

Maracuja – csokoládé tarte 17 900 Ft

Dobos torta 5160Ft – 40 000 Ft 5. Desszer.Neked formációk A Desszert.Neked egy esszertműhely vagyunk, mely többet kínál egy hagyományos cukrászdánál. Kifinomult francia stílusú és újragondolt magyar desszerteket alkotnak, játszanak a színekkel, formákkal, ízekkel, hogy a végeredmény mindig különleges, esztétikus és felülmúlhatatlanul finom legyen. Immáron 5 éve töretlenül Magyarország TOP10 cukrászdája között szerepelnek a Dining Guide értékelés alapján. Erdei gyümölcsös sajttorta 1 890 forint

Rákóczi túrós 1 890 forint

Fekete Rigó 1 890 forint

almás pite 1 890 forint 6. Gerbeud Café Kugler Henrik 1858-ban megnyitotta azóta világhírűvé vált vállalkozását, a Gerbeaud Kávéházat. Az örököse a svájci Gerbeud Emil lett, akit maga a cukrászmester hívott Magyarországra. Ő volt az, aki meghonosította a macskanyelvet és a konyakmeggyet, és Budapest talán legfinomabb zserbóját is neki köszönhetjük. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Esterházy szelet 3450 forint

Dobos torta 3450 forint

Somlói galuska 4150 forint 7. Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda (Sopron) A Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda több évtizedes múltra tekint vissza; igazi családi vállalkozás. A cukrászat Ausztriában kezdte meg működését 1968-ban, de 1995 óta már Magyarországon is elérhetővé váltak a különleges receptúra alapján készült sütemények, illetve mesés csokoládéköltemények. 8. Matild Gran Cafe Matild Café & Cabaret, előzőleg a híres 'Belvárosi Kávéház', hosszú múlttal rendelkezik, ami egészen 1901-ig nyúlik vissza. A kétszintes kávéház a Boldog Békeidők pezsgő életének népszerű színtere volt, ahol híres közszereplők, újságírók és művészek fordultak meg mindennap; ezáltal itt született néhány a magyar irodalom kiemelkedő darabjai közül, mint a 'Szinbád kalandjai' Krúdy Gyula tollából. 9. Nour – Art of Desserts (Budaörs) A Nuor-ról már mi is írtunk, a budaörsi, franciás stílusú cukrászda nemrég mutatta be tavaszi kollekcióját – mert már ilyen is van. A desszertszalon alapítója-tulajdonosa, Kecskés Alexandra félévnyi folyamatos tökéletesítés után mutatta be a La Truff’, „Magyarország első luxustortáját” EZ IS ÉRDEKELHET Ennyiért árulják Magyarország első luxustortáját: szarvasgomba, fehércsoki, rizs is van benne A 16 szeletes desszert 95 ezer forintba kerül, de jár hozzá egy különleges esszencia is aranyporos üvegcsében. A 16 szeletes torta ára 95 ezer forint 10. The Ritz-Carlton Budapest Mázás István és kreatív csapata a legkiválóbb alapanyagok felhasználásával, a múlt hagyományos és a jelen innovatív technikáival teremt új ízélményeket minden kivételes alkalomra.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK