Ezek a legjobb éttermek 2023-ban: itt a Dining Guide friss toplistája!

Május 22-én, hétfőn este tartották az Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát, a hazai gasztronómiai élet legjelentősebb eseményét, melyet évről évre hatalmas várakozás előz meg. Hazánk legrégebbi gasztronómiai platformja minden évben több száz vendéglátóhelyet tesztel – ez alapján dől el a végső sorrend, mely idén is izgalmas fordulatok eredményeként alakult ki. Az Audi – Dining Guide Év Étterme díj nyertese a frissen 2 Michelin csillaggal jutalmazott tatai Platán Gourmet Étterem lett, az Év Alternatív Vendéglátóhelye pedig a miskolci Il BAFFO by Avalon. Az Év Cukrászdája díjat a Málna The Pastry Shop vihette haza, az Év Innovatív Konyhája címet pedig az esztergomi 42 Restaurant szerezte meg. Az Év Szerethető Étterme a Casa Christa Étterem, az idén új díjkategóriaként bevezetett Év Szállodája címet pedig a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel, Budapest vihette haza.

Az Év Séfje Szulló Szabina és Széll Tamás lett, az Év Szervizembere Németh Gergely a FELIX Kitchen&Bar-ból. Az ifjú séftehetségeket idén is díjazták, közülük Dalnoki Bence vihette haza az elismerést, az Év Sommelier-je Díjat pedig Becker Gábor tudhatja magáénak a KOLLÁZS – Brasserie&Bar-ból. Az Év Borválasztéka Díj nyertese a BOTANIQ Turai Kastély & Clarisse étterem, az életműdíjat ez évben Zsidai Ilona nyerte el. A tavalyi év során bevezetésre került új díjkategória, a Dining Guide Best of the Best oszlopos tagjai pedig a Stand és a Mihályi Patisserie maradtak, továbbra is kiemelkedő minőséget képviselve a hazai gasztronómia életében. A 2023-as Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála díjazottjai:

Audi – Dining Guide Év Étterme Díj: Platán Gourmet Étterem

Különdíjak:

Dining Guide Az Év Cukrászdája Díj / Málna The Pastry Shop

Dining Guide Az Év Szervizembere Díj / Németh Gergely / FELIX Kitchen&Bar

Dining Guide – Master Good Az Év Séfje / Szulló Szabina & Széll Tamás

Dining Guide – BigFood Az Év Ifjú Séftehetsége / Dalnoki Bence

Dining Guide Az Év Szerethető Étterme / Casa Christa Étterem

Audi – Dining Guide Az Év Innovatív Konyhája / 42 Restaurant

Audi – Dining Guide Az Év Szállodája / Matild Palace, a Luxury Collection Hotel, Budapest

Dining Guide Életműdíj / Zsidai Ilona

Dining Guide – Wolt Az Év Alternatív Vendéglátóhelye Díj / Il BAFFO by Avalon

Dining Guide Az Év Sommelier-je Díj / Becker Gábor / KOLLÁZS – Brasserie & Bar

Dining Guide Az Év Borválasztéka Díj / BOTANIQ Turai Kastély & Clarisse étterem

Dining Guide Restaurant Best Of The Best / Stand

Dining Guide Pastry Shop Best Of The Best / Mihályi Patisserie

TOP10+2 Étterem:

Platán Gourmet Étterem

Salt Budapest

Rumour by Rácz Jenő

Babel Budapesten

42 Restaurant & Bar

Costes

Downtown

Essência Restaurant

Costes Restaurant

Borkonyha Étteremkalauz

Spago by Wolfgang Puck

Mák Restaurant

Onyx műhely

Új díjkategória az ország legjobb 5 csillagos szállodájának

Idén nem csak a fine dining éttermeket és cukrászdákat látogatta végig, de 25 ötcsillagos szállodát is tesztelt, melyek zöme a fővárosban található. Ebből született az a TOP 10-es lista, melynek élén idén a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel, Budapest végzett. Az UNESCO-világörökség részét képező neobarokk műremek évekig tartó műemléki felújításon esett át, mely olyan kiválóan sikerült, hogy a luxusszálloda a megnyitását követően 2021-ben a rangos Gold Key Awards for Excellence in Hospitality Design versenyen a Legjobb Luxus Szálloda és a Legjobb Luxus Vendégszoba kategóriákban is győzött. A hotel vendéglátóhelyei a világhírű étteremlánc, a Spago by Wolfgang Puck budapesti étterme, a Matild Café & Cabaret, Európa egyik történelmi kávéháza, valamint a páratlan panorámájú The Duchess italbár. Az Audi Dining Guide TOP100 Étteremkalauz 2023-ban a fényűző szálloda teljesítményét az Év Luxusszállodája Díjjal ismerte el.

Alternatív vendéglátóhelyek

Az alternatív vendéglátóhelyeket idén komolyabban vizsgálták: “Úgy látjuk, hogy a hétköznapi „comfort” gasztronómia mára már erőteljesebben van jelen az életünkben” – magyarázta Herczeg Zoltán.

Az idei évben a Wolt támogatásával nagyobb lehetőségünk volt az alternatív vendéglátóhelyekre még inkább fókuszálni. A pandémia időszakában jelentősen megnőtt az éttermek ételkiszállítása, és ez nagy fejlődési potenciált jelentett a mindennapokat érintő gasztronómiai szolgáltatások fejlődésére. Sok jó színvonalon teljesítő résztvevő van jelen a piacon. Ezek a helyek nem a csúcsgasztronómiát reprezentálják, hanem a korrektül elkészített jó minőségű ételeket várjuk el tőlük.

Az Év Alternatív Vendéglátóhelye idén a miskolci Il Baffo by Avalon lett, mely nívós enteriőrjével, a casual lounge-ok hangulatát idéző atmoszférájával jól igazodik a „nappali vendéglátás” műfajához. A titok nyitja a részben önkiszolgáló, és részben à la carte rendszerben működtetett éttermi koncepció. Az Il Baffo választéka a komolyabb szállodai brunch-ok választékával vetekszik, a kínálat széles skálán mozog.

Az utóbbi években a magyar gasztronómia fejlődésének és ebből következő sokszínűségének köszönhetően olyan éttermeket is a legjobbak közé sorol a Dining Guide, amelyek nem tekinthetők „klasszikus” csúcsétteremnek, mert progresszív étlappal, kötetlenebb stílusban és kevésbé formális szervizzel dolgoznak. Ennek ellenére a teljesítményük alapján a csúcskategóriába sorolhatók. Nem akarják miattuk szűkebbre szabni a tíz legjobb étterem listáját, így idén is 10+2 éttermet listáztak a legjobbak között.

A progresszív stílust két étterem képviseli a legjobbak TOP 10+2-es listáján: a MÁK Restaurant és az Onyy Műhely.