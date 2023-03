Ennyiért árulják Magyarország első luxustortáját: szarvasgomba, fehércsoki, rizs is van benne

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemrég mutatta be tavaszi kollekcióját egy budaörsi desszertszalon, ahol leleplezték Magyarország első luxustortáját, melybe fehércsokin, karamellán és krémsajton kívül szarvasgomba is kerül. A 16 szeletes desszert 95 ezer forintba kerül, de jár hozzá egy különleges esszencia is aranyporos üvegcsében.

A budaörsi, franciás stílusú Nour nemrég mutatta be tavaszi kollekcióját – mert már ilyen is van. A desszertszalon alapítója-tulajdonosa, Kecskés Alexandra félévnyi folyamatos tökéletesítés után mutatta be a La Truff’, „Magyarország első luxustortáját” – számolt be a Turizmusonline. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A torta alapja egy vaníliás tészta, melyben egy erdei gombás piskóta, szarvasgombás fehércsokoládé mousse, szarvasgombás fehércsokoládé ganache, azaz krém, folyékony karamell, puffasztott rizs szemes fehércsokoládé réteg váltja egymást. Mindezt krémsajtréteg veszi körül. Szeretettel ajánljuk mindenkinek, aki rajong a szarvasgomba magasztos ízjegyeiért és azoknak is, akik egy életre szóló íz-élmény alkut szeretnének kötni vele. A bejegyzés megtekintése az Instagramon , Nour - Prémium Desszertek (@nourartofdesserts) által megosztott bejegyzés (@nourartofdesserts) által megosztott bejegyzés, A 16 szeletes torta ára 95 ezer forint, cserébe egyedi kalapdobozban vihetik haza a vásárlók, akik ajándékként egy kis aranyporos üvegcsében különleges esszenciát is kapnak hozzá. A sütemények az üzletet megálmodó Kecskés Alexandra és Palágyi Eszter Michelin-csillagos séf elképzeléseit tükrözik.

