Itt a Yettel nagy bejelentése: ez több millió háztartást érinthet Magyarországon

A sikeres nyílt tesztidőszak után itt a Yettel TV, a cég otthoni TV-szolgáltatása, amellyel akár 93+3 tévécsatorna adása követhető TV-készüléken és mobilon is. Mobilhálózatra épülő otthoni internetszolgáltatásaival és a TV-szolgáltatással a vállalat immár teljes körű otthoni szolgáltatásokat kínál országosan több millió háztartás számára.

Több mint 4,5 millió alkalommal indítottak el lejátszást, és összesen 2,2 millió órát tévéztek eddig a Yettel TV felhasználói, ami 5,9 millió gigabájt adatforgalmat jelent. A február közepén nyílt tesztidőszakkal elstartolt, és most promócióval támogatva is elinduló szolgáltatást a felhasználók túlnyomó többsége minden nap elindította, és a legtöbb időt hétköznap esténként, hétvégente, valamint a népszerű sportesemények idején töltöttek tévézéssel.

A meghatározott csatornák esetében az adás előre- és visszatekerhető, 7 napig visszanézhető, illetve rögzíthető és akár 30 napig is megnézhető. A szolgáltató adatai szerint a tartalomfogyasztást a lineáris tévézés dominálja: a tesztidőszakban a felhasználók 88%-a élőben nézte a szolgáltatás adásait, 12% pedig felvételről tekintett meg egy-egy tartalmat. A legnézettebb csatornák toplistáján főként a hazai kereskedelmi adók és a mozis csatornák szerepelnek; ábécé-sorrendben a következők: Comedy Central, Cool, Film+, HBO2, M1, M4 Sport, Mozi+, RTL, Sorozat+, TV2.

Élőben az elmúlt hét adatai alapján leginkább hazai és amerikai gyártású sorozatokat, hazai vetélkedőket, reality-ket és showműsorokat, illetve hírműsorokat néztek a felhasználók. A felvételről nézett tartalmak esetében már előkelő helyet foglalnak el a gyerektartalmak: az elmúlt héten tízből három rögzített adás kifejezetten gyerekeknek szólt.

Otthoni tévén és út közben mobilon is

A szolgáltatás ötvözi a kábeltévézés és az online streamingplatformok előnyeit. Jól áttekinthető, intuitív felületén tematikus ajánlók és műsorújság segíti a felhasználókat. A szolgáltatás nagy előnye, hogy több platformon is nézhető – akár otthon, akár út közben, vagy a nyaralóban. Az otthoni TV-készülékhez a cég által biztosított, Android TV alapokra épülő TV Box-szal csatlakoztatható, amivel az arra alkalmas televíziók ’felokosíthatók’, vagyis appok, játékok és Google-szolgáltatások is használhatók rajta. A szolgáltatás okostelefonon és tableten a Yettel TV alkalmazásban használható, számítógépen webes felületről érhető el, és az okostévés alkalmazások is folyamatosan érkeznek.

A cég adatai szerint a felhasználók túlnyomó többsége (kb. 90%) a tesztidőszakban TV-készüléken használta a szolgáltatást, amit az Androidos mobilok, a PC, az iPhone, valamint az Android tabletek követnek.

Csomagváltás bármikor

A cég immár teljes körű otthoni szolgáltatásokat kínál, országosan több millió háztartás számára. A Yettel TV-t OtthonNet és OtthonNet Pro tarifákkal, vagy lakossági számlás hangalapú tarifákkal együtt lehet igénybe venni összesen 3 csomagban, már akár havi 2000 forintos havidíjért, és a csomagok között bármikor lehet váltani, akár egy sorozat vagy bajnokság kedvéért.

Az S, M és L csomagok a legnépszerűbb csatornák mellett az RTL+ Active és a TV2 Play Prémium streamingszolgáltatásokat is kínálják, valamint az HBO Max is megvásárolható melléjük. A szolgáltatásra új OtthonNet vagy OtthonNet Pro tarifák vásárlása esetén 12 havi hűséggel 3 hónapig 0 forintért lehet előfizetni, és május 3-tól az HBO Max is 3 hónapig 0 forintért vásárolható meg.