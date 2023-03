Alig ismert lakásszínházban mulat a pesti elit: belestünk a színfalak mögé

Kevesen tudják, hogy a Budapesti Fesztiválzenekar világhírű alapító vezetője és karmestere egyben színházalapító is. Az Andrássy út 27 szám alatt 10 éve létező „Fischer Iván Lakásszínháza - FILC” nevű művészeti térnek a nemzedékek óta a Fischer család tulajdonában lévő lakás ad otthont.

A harmadik emeleti nagypolgári miliőben kísért a hely szelleme: az ablakból az Operaházra nyílik kilátás. Itt nőtt fel a három Fischer testvér, Ádám, Iván és Eszter, akikbe édesapjuk, a zeneszerző, karmester, librettófordító, a Vígszínház egykori zenei vezetője oltotta be a muzsika szeretetét. „Amikor a Borisz Godunov gyerekkórusában énekeltünk, az első jelenet után jelmezben hazajöhettünk néhány baráttal együtt vacsorázni, és kényelmesen visszaértünk második jelenetünkre. Itt rendeztük az első avantgárd színházi előadásokat, happeningeket a hatvanas évek végén. Ebben a szobában hallgattuk történeteket Varsányi Irénről, Hegedűs Gyuláról, Csortos Gyuláról, a Góth-házaspárról. Talán már akkor eldőlt, hogy ennek a lakásnak színházzá kell válnia” - írja Fischer Iván a lakásszínház honlapján.

Keszthelyi Kinga dramaturg, a FILC művészeti vezetője szerint a lakásszínház célja elsősorban az, hogy a fiatal tehetségeknek, a független társulatoknak biztosítsa a bemutatkozási lehetőséget, de természetesen gyakran játszanak a FILC-ben a színházi szakma legismertebb előadói is, mint Pogány Judit, Csákányi Eszter, Fullajtár Andrea éppúgy, mint Mácsai Pál, Gyabronka József vagy Hegedüs D. Géza, hogy csak pár nevet említsünk. Törzsközönsége – körülbelül a látogatók fele – nagyrészt a Fesztiválzenekar lelkes követőiből áll. Az előadásonként 25-30 néző gyakorlatilag vendégségbe jön a lakásba. A régi nappali a játszóhely, ahol az előadás a nézőktől 1-2 méterre zajlik. A „színpad” a parkettát borító filc, innen a hely neve. Az előadások után a játszók ott maradnak és egy vacsora-beszélgetés veszi kezdetét. Igazi klubhangulat alakul ki, amelyben a színészek azonnali visszajelzést is kapnak.

Az átlagosan havi 3-4 színházi előadás kiválasztásánál a kimagasló színvonal mellett a fő válogatási szempont az előadás aktualitása, témájának fontossága.

Nyolc éve futó saját produkciójukat, a Gyarmati Fanni naplójának színpadi változatát Hámori Gabriella előadásában, márciusban, a nézők kérésére újra műsorra tűzik. Szintén ebben a hónapban a FILC ad otthont a Proton Színház új bemutatójának, Monori Lili „10 perc vers” című monodrámájának. Először szerepel a műsoron a „Gyakran ismételt kérdések”, amelyben két fiatal színész Őze Lajos és Gobbi Hilda bőrébe bújva beszélget egymással az akkori kor színészetéről, emberségéről, és természetesen a máról. A közeljövőben újra műsorra kerül a FILC másik saját produkciója. Hajduk Károly Proust Az eltűnt idő nyomában című opuszából ad elő. Április folyamán újra felolvasóest Nádas Péter „Saját halál” című művéből, amit Pannonhalmán mutattak be tavaly az Arcus Temporum művészeti fesztivál keretében.

A FILC-ben a kultúra nem áll meg a színháznál. Tartanak könyvbemutatókat Váradi Júlia vezetésével. Az műveket az aktuálisan legizgalmasabb kortárs magyar irodalmi kínálatból választják, így járt már a FILC-ben Szvoren Edina, Tompa Andrea, Visky András vagy Bartók Imre. A nézők a színházi est előtt kiállításokat is megtekinthetnek: volt már festészeti-, fotó-, báb-, és installáció is. Ezek néhány hónapig „élnek”. A lakás többi szobájában és a folyosón pedig a Fischer család élete elevenedik meg. A FILC-et a Fischer Iván Alapítvány tartja fenn, alapvetően jegybevételből, de támogatást pályázatokból is próbálnak szerezni. Az Andrássy úti nagypolgári lakás a főváros egyéni, különleges művészeti színhelye, ahol a látogatók otthon érzik magukat, egymással is beszélgetve, ismerkedve tölthetnek el egy emlékezetes és családias estét.

Fotó: MTI Fotó - Kollányi Péter