Őszintén vallott milliós gázsijáról Wolf Kati: ennyi marad valójában a zsebében egy koncert után

Nem rég egy nem hivatalos lista kezdett el terjedni Redditen, ami a magyar sztárok fellépési gázsijait tartalmazta. Ahogyan pedig az lenni szokott ezt a listát végül hamar felkapta a magyar sajtó is, ami nem véletlen: a lista szerint a ToiToi WC-k szerelmese, Azahriah például egy közel másfél órás koncertért 6 millió 350 ezer forintot kér el, Manuel pedig 2 millió 780 ezer forintot 60 perért, de egy Wolf Kati kiskoncert is 1 millió 620 ezer forintról indul. A Pénzcentrum legújabb videójában most annak járt utána, hogy mi ebből az igazság, és tényleg olyan hatalmas összegeket keresnek-e a magyar zenészek, mint ami a listából is látszik.

Március legelején futótűzként terjedt el egy Redditre feltöltött lista, ami a magyar sztárok fellépési gázsijait tartalmazta. Az interneten keringő adatok a sajtót is hamar bejárták, hiszen sokként érte az embereket, hogy 1-1 kevesebb, mint kétórás (vagy esetenként kevesebb, mint egyórás) koncertért mennyit kaszálnak a magyarok kedvenc zenészei. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szóban forgó listán pedig tényleg sokszor arcpirító összegek jönnek szembe az emberrel, Azahriah egy 75 perces nagykoncertért például 6 millió 350 ezer forintot kér el, ezzel pedig ő jelenleg a legdrágább fellépő a lista szerint. De másokat sem kell félteni: a Follow the Flow és a Wellhello 75 perces élő koncertje egyaránt 4 millió 800 ezer forintba kerül, míg Wolf Kati kiskoncertjéért 1 millió 620 ezer forintot kell kipengetnünk. Ezek pedig tényleg csak a kiszivárgott fizetések legei, van, aki egy 30 perces félplayback előadással is százezreket kaszál. Ezen a ponton pedig jogosan merül fel bennünk a kérdés, miszerint miért is kéne sajnálnunk a magyar sztárokat, hogy nehezen, vagy alig élnek meg a pénzükből, miközben bárhogyan is számoljuk két 27 perces koncerttel többet keresnek, mint más egész évben. Azonban nem a képlet koránt sem ilyen egyszerű: Szerintem fontos, hogy a közönség ne csak ezeket a számokat lássa, hanem azt is, hogy ez egy egészen komplex rendszer. Egy ilyen produkción ugyanis nagyon-nagyon sok ember dolgozik: már a színpadra állítása is olyan fix költségeket igényel, amik utána több részt bevonva termeli meg a költségeket. Ilyen például a videó klippek legyártása, amik miatt értékesíthető egy koncert – kezdett bele a helyzet bonyolultságának elmagyarázásába Molnár Gábor a Gold Record vezérigazgatója. Az előkészületek pedig csak a kezdet, hiszen egy koncert lebonyolításához koránt sem elég a sztárfellépő. Szükség van még hangmérnökre, fénytechnikusra, roadokra, turnémenedzserre, sofőrökre, zenészekre stb. Hiszen egy-egy koncerten rengeteg ember dolgozik folyamatosan. Ilyenkor az összes zenészt viszed magaddal, egy kiskoncerten például velem négy zenész van. Jönni szokott még velünk két táncos is, de ez opcionális vagy kettő jön, vagy egy sem. Van, aki vezeti a buszt, jön velünk egy road, aki pakol, segít beállítani a dolgokat, mellette egy technikai személyzet, a menedzser és én. Ez körülbelül 9-10 főt, jelent, akik csak az aznapi koncerten ott vannak. Azaz konkrétan egy kisbusznyi ember – mesélte Wolf Kati, akinek a neve szintén szerepelt a kiszivárgott listán. Tehát a fenti összeg máris 9-10 fő között oszlik el. Ráadásul ez a Wolf Kati esetében 1,6 millió forintnyi összeg nem is az, amit a csapat megkap. Ezek a kikerülő infók nem a menedzsmenttől kerülnek ki általában, hanem egyéb viszonteladóktól kerülnek ki, akik már komoly összegeket rátettek. Tehát Manuel esetében például ez a 2 millió 780 ezer forint, bármennyire is szeretnénk, de nem tudjuk őt ennyiért még eladni. Az ő fellépésének az ára valahol 2,4 millió forint környékén van jelenleg. Ez a körülbelül 300 ezer forint a közvetítői díj, általában a sajtóba ez az ár kerül ki – hangsúlyozta ki Molnár Gábor, aki szerint érdemes azt is figyelembe venni, hogy egy zenésznek jellemzően május és október között vannak fellépései folyamatosan, így nagyjából ez az az időszak, amikor az egész éves fizetését meg kell termelnie. Külön kell választanunk a májustól októberig, és a novembertől körülbelül március, áprilisig tartó időszakot. Májustól októberig vannak a koncertek, míg március, áprilisig egy sokkal uborkább szezon van, ha nem is arról van szó, hogy egyáltalán nincsenek fellépéseink – mondta el Wolf Kati. Egy előadó karrierjében több fellépés típus van. Nyáron vannak általában az értékesített fellépések, míg a szezonon kívül nekünk folyamatosan bizonyítanunk kell a jegyeladási képességét az előadónak, ami szép magyar szóval kapura megy. Ezek általában vagy 0-sok vagy bukók. (x) – magyarázta el az énekesnő által mondottakat Molnár Gábor. Ráadásul mindezek mellett arról sem szabad megfeledkezni, hogy a dalok és a videó klipek elkészítése is komoly összegekbe kerül. Mire egy dal megszületik, kész lesz az több mint 3 millió forint, és ez nem csak a klip. A koncertekből félrerakott pénzből fizetjük ki a nagyrészét például ennek – emelte ki Wolf Kati, aki – ahogy a legtöbb zenész – minden fellépése után félrerak a keresett összegből, hogy ezeket a kiadásokat ne zsebből kelljen kifizetnie. Azonban szerencsére nemcsak a fellépések után kapnak pénzt a szakmabeliek, hiszen vannak még a jogdíjjak is. Amiknek a rendszere viszont korántsem olyan egyszerű, mint azt elsőre gondolnánk. A fő bevételünk nekünk a koncert, de erre még rájön a jogdíj. Az pedig nem mindegy, hogy szerzői vagy előadói jogdíjat kapsz, hiszen az előbbi egy jóval komolyabb összeg. Ha te zeneszerző vagy, szövegíró vagy, akkor azt a jogdíjat a szerzői jogvédő irodából kapod, míg az előadói jogdíjat a koncertek, tévés, rádiós játszottság után kapod. De például a covid alatt ez sem volt, hiszen nem voltak fellépéseink – mesélte el az énekesnő. Összességében tehát ezek a hatalmas összegek, amik időről időre kiszivárognak mégse olyan óriásiak, mint azt elsőre gondolnánk. Ráadásul érdemes lehet megnézni azt is, hogy más sztárszakmákban milyen fizetéseket visznek haza az emberek, hiszen ezek mellett már korántsem tűnik olyan hatalmasnak, hogy egy 10 fős csapat ennyi pénzt kap 1-1 „hakniért”. Ezek a leginkább túlfizetett magyar szakmák Azt, hogy egy szakmát, munkát mennyire érzünk alul- vagy éppen túlfizetettnek rengeteg tényező határozza meg. Összefügg azzal, hogy mennyire tartjuk elismertnek az adott munkakört, vagy gondoljuk azt, hogy hasznos a társadalom számára, de akár függhet attól is, hogy más szakmák átlagos bérezését egymáshoz viszonyítva mennyire sokalljuk, vagy keveseljük. A Pénzcentrum egy januárban megjelent kutatásában vizsgálta, hogy mégis melyik szakmákat tartjuk a leginkább túlfizetettnek. Az pedig egyértelműen kiderült, hogy az élbolyban végeztek a bankárok, ügyvédek és az önkormányzati képviselők, míg a legrosszabbul keresőknek az ápolókat, óvodapedagógusokat és a könyvtárosokat gondoljuk. Akiket a válaszhadók többsége szerint sokkal jobban meg kéne fizetni. Érdekesség azonban, hogy a vidéki adatokkal ellentétben a fővárosban a tanárok is bekerültek a legkevésbé túlfizetett szakmák közé, így tulajdonképpen Budapesten az ápolók és a tanárok esetében gondolják úgy leginkább a magyarok, hogy fizetésemelés járna nekik. De valóban túlfizetettek lennének a jogászok és a pénzügyi képviselők? A KSH 2021-es adatai szerint egy pénzügyi ügyintéző átlagosan bruttó 447 ezer forintot visz haza, míg egy pénzügyi elemző és befektetésitanácsadó 840 ezer forintot. De egy tőzsde- és pénzügyi ügynök, másnéven bróker már átlagosan bruttó 1 millió 233 ezer forintot keres havonta. A bank szektorban dolgozók mellett az ügyvédeknek sem lehet egy szavuk sem? Egy közjegyző 2021-ben átlagosan bruttó 528 ezer, egy jogász vagy jogtanácsos 790 ezer forintot, míg egy ügyészségi fogalmazó 1 millió 105 ezer forintot keresett. A fentieket nézve pedig már egyáltalán nem tűnik olyan rengetegnek az az összeg, amit a legnagyobb magyar sztárok visznek haza egy hónapban.

