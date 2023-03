Újra itt a "magyar Woodstock": 50 év után visszatér a legendás fesztivál

Az 1973-as miskolci Rockfesztivál ötvenedik évfordulójára A Rock 50 legendája címmel újra rockfesztivált rendeznek június 10-én a borsodi városban.

él évszázada, 1973. június 10-én tartották a miskolci Rockfesztivált, amely meghatározó eseménye volt a hazai könnyűzenei életnek. A rendezvényt hazánk első fesztiváljaként tartják számon, amelyen a kor legjelentősebb előadói léptek fel - idézte fel Veres Pál (Függetlenek SZIVE-MSZP-Momentum-Párbeszéd-Jobbik-LMP-DK-MMM-Velünk a Város) polgármester. Bejelentette, hogy az 50. évforduló tiszteletére idén újra megrendezik a rocktörténetírók által csak "magyar Woodstock"-ként emlegetett fesztivált.

A városvezető a kultúra évének nevezte 2023-at Miskolcon, hiszen idén "kiemelkedő évfordulókat" ünnepel a vármegyeszékhely: a mai Magyarország első kőszínháza 200 éve nyitotta meg kapuit, a teátrumot több alkalommal is vezető, dinasztiaalapító Latabár Endre 150 éve hunyt el, 60 éve alakult meg a Miskolci Szimfonikus Zenekar, 30 éve a Miskolci Bábszínház, és idén ünnepli fennállása 40. évfordulóját a Miskolci Állatkert. Majorné Bencze Tünde, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a város egyik kiemelt eseménye lesz idén a fesztivál 50. évfordulójáról való megemlékezés.

A Lovagi tornák terén az olyan népszerű zenekarok mellett, mint az Ivan and the Parazol, Péterfy Bori és a Love Band vagy a Bohemian Betyars, az ötven évvel ezelőtti fesztivál több résztvevője is ott lesz, köztük a P. Mobil, Török Ádám, aki a Mini Art-űrrel és Tátrai Tibor, aki új formációjával, a godfaterrel lép színpadra, de az LGT-tagokat is felvonultató Zenevonat produkciót is hallhatja a közönség.

Fedor Vilmos polgármesteri megbízott elmondta, hogy június 9-én országos rocktörténeti kiállítás nyílik a Városháza aulájában, és nemzetközi fesztiváltörténeti konferenciát is rendeznek a magyarországi és külhoni korai rockfesztiválok történetéről a Városháza dísztermében.