Nem mindennapi árverést hirdetett a NAV: bárki vehet fillérekért autót, magánrepülőt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverésein mindig akad különleges tétel. Kivételesen úgy is fogalmazhatunk, légből kapott járműre lehet licitálni, amire még nem volt példa: a nyertes ajánlattevő egy repülővel térhet haza.

Luxusautó, szarvasmarha, fénytechnika, alkohol – sokféle kuriózum volt már a NAV árverésein, ahogy most is: egy Beechcraft Bonanza A 35 típusú repülőgépre is lehet ajánlatot tenni február 20-ától egészen 23-áig. A repülő a licitálás előtt, február 15-én tekinthető meg az esztergomi repülőtéren. Az 1949-ben készült, a levegőben 3400 órát töltött gépre 10 és fél millió forinttól indul a licit.

A repülőgép és sok egyéb más mellett újra lehet licitálni hangtechnikai termékekre is. A tételekre ajánlatot tenni, valamint bővebben tájékozódni a NAV árverési oldalán lehet.