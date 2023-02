Erre aztán senki sem számított: hiába az infláció, népszerű lottójáték ára csökkent

A magyar pénznem erősödésével olcsóbb lett az Eurojackpot: mutatjuk, mennyivel!

Húsz forinttal csökken az ára a népszerű Eurojackpot lottójátéknak - ezt vette észre a 24.hu. A lap azt jegyzi meg, hogy feburár óta már 860 forintért játszhatunk az európai szuperlottón, mégpedig azért, mert a forint úgy erősödött az év első hónapjában, hogy ez már erre is kihatással van.

A Szerencsejáték Zrt. tajékoztatója szerint egy alapjáték ára körülbelük két eurónak megfelelő összeg, ezért lehet, hogy most lejjebb ment az ár. Persze mivel az euró nem 430 forint, a cég lejjebb is vihetné az árat, vagyis itt jön a képbe az, hogy a nemzeti lottócég is csak hozzávetőleges árat ír. Az árat a Magyar Nemzeti Bank által megállapított árfolyam heti átlaga szerint határozzák meg, ahogy írják, „sávos rendszerben”. Ez biztosítja a társaság szerint, hogy az árváltozás „ne legyen gyakori”. Ennek ellenére az elmúlt hónapokban többször is emelekedett egy Eurojackpot-alapjáték ára.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon