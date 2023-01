Elözönlötték a magyarok a mozikat: szinte lehetetlen jegyet szerezni erre a filmre

December 15-én mutatták be James Cameron új filméjt, az Avatar: A víz útját, aminek a nézettsége lassan egy hónapja magasan tarol a magyar mozikban: a premiert követő három hétben több mint 650 ezer jegyet váltottak az elmúlt 3 hétben, mióta bemutatták a filmet. A Pénzcentrum heti összefoglalójában annak járt utána, hogy december 29. és január 4. között melyik filmek taroltak a magyar mozikban, illetve azt is megnéztük, hogy mik voltak az elmúlt évek legnagyobb bevételét produkáló filmek.

Még decemberben számoltunk be arról, hogy az Avatar második része premierjének első hetében 319 746 jegyet adtak el a magyar mozikban, melynek a háromnegyedét, azaz 75,7 százalékát váltották az új James Cameron-filmre. December 29. és január 4. között több mint 695 millió forintértékben keltek el mozijegyek a legnézettebb 10 filmre, amiből csak az Avatar: A víz útja közel félmilliárd forintot hozott a magyar moziknak összesen. James Cameron filmjére a harmadik héten 199 770-en voltak kíváncsiak összesen, ami annak ellenére is szép teljesítmény, hogy a magyar mozik a rezsiemelés miatt egy ideje már kénytelenek rövidített nyitvatartással üzemelni, ráadásul a magyarok kedve sem tért vissza a pandémia vége óta a moziba járáshoz.

A Filmforgalmazók Egyesületének statisztikái alapján összeállított Top 10-es lista második helyezettje, a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság már jelentősen rosszabbul produkált a pénztáraknál, mint az Avatar második része, de így is 47 185-en váltottak rá jegyet, és több mint 88 millió forintot hozott egy hét leforgása alatt a konyhára. Az egy hónapja bemutatott filmre ezzel pedig 22 százalékkal többen voltak kíváncsiak, mint december 22. és 28. között. A harmadik helyre egy, a vizsgált időszakban mindössze 2 hete bemutatott önéletrajzi film, az I Wanna Dance With Somebody: Whitney Houston története került, amire december 29. és január negyedike között több mint 62 millió forintértékben váltottak jegyet a magyarok.

A negyedik helyre a közel 22 millió forintos bevételével George Clooney és Julia Roberts közös vígjátéka, a Beugró a Paradicsomba került, míg az ötödik helyre került a december 1-jén bemutatott karácsonyi vígjáték, a Vérapó. A filmre 5 héttel a premierje után 8578-an voltak kíváncsiak, de így is több mint 17 millió forint bevételt termelt. A Vérapót követi a sorban szorosan Az új játék című francia vígjáték, amire 7660-an váltottak jegyet, közel 16 millió forintértékben.

A 7. helyen nyitott a december 29-én bemutatott A varázsfuvola, ami a klasszikus történetet meséli el egy új köntösben. A filmre az első héten 7732-en voltak kíváncsiak és körülbelül 15 millió forintot termelt. A 8. helyezett szintén egy karácsonyi film, amit az ünnepek előtt mindössze 2 nappal mutattak be: a Teddy mackó karácsonyára december utolsó és január első napjaiban 7054-en váltottak jegyet, megközelítőleg 13 millió forintértékben.

Szintén december 29-én mutatták be listánk 8. helyezettjét A kis Nicolas – Eljött a boldogság ideje! című a francia-luxemburgi animációs filmet. A családi mozira az első héten 4870-en voltak kíváncsiak, de így is közel 9 millió forint bevételt termelt. A lista utolsó, azaz 10. helyére került a 7 héttel ezelőtt bemutatott A menü, amire 3266-an váltottak jegyet, ami kicsit több mint 7 millió forintnyi bevételt jelentett a moziknak. Azonban ebben az esetben érthető a nézők érdeklődésének csökkenése (bár így is többen váltottak rá jegyet, mint a két ünnep között), hiszen a fekete humorral fűszerezett pszichothriller már megtalálható a Disney+-on is.