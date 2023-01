Szakértő szedte ízekre a 450 ezres luxuspénztárcát: lehangoló, miért fizetnek ennyit a gazdagok

Rengetegen álmodoznak arról, hogy designer táskákat, luxuskiegészítőket vásároljanak, de tényleg megéri kifizetni értük a busás árat? Lerántották a leplet a luxus divatmárkákról, mint kiderült: sok esetben tényleg csak a névért fizetünk, nem a minőségért.

Sokan vágynak egy Chanel vagy éppen egy Hermes táskára, a magyar elit pedig szívesen vásárolja is a luxusmárkák termékeit. Az ár mellé pedig a minőséget is elvárnánk, azonban gyakran a designer termékeknél nem a minőségért, hanem a névért fizetünk - legalábbis ez derült ki most egy TikTok videóból.

A tartalomkészítő Tanner Leatherstein, aki maga is bőrrel foglalkozik, TIkTok csatornáján több száz terméket szed szét és vizsgál meg szakmai szemmel, hogy eldöntse, a névért, vagy a minőségért kérik meg az árukat. A videóiban különböző nagy divatmárkák bőrtermékeit boncolja fel, pénztárcákat, táskákat, öveket és egyéb kiegészítőket vág fel azért, hogy megmutassa, hogyan készültek valójában, és mennyi az előállítási áruk.

Tényleg a névért fizetünk?

A bőrdíszműves videóiban nem csak hasznos információkhoz juthatunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes bőrtermékeket vásárolni, hanem arról is sokat elárul a szakember, hogy egyes design márkák esetében mennyi lenne a valódi ár. Az eredeti márkás termékeket a lehető legkisebb darabokra vágja fel azért, hogy lássuk, hogyan készültek, mennyi anyagot használtak fel egy-egy táska vagy pénztárca elkészítéséhez.

A szakember az egyik legnézettebb videójában egy rózsaszín Chanel pénztárcát szedett ízekre: mint elmondta, valóban jól összerakott darabról van szó, ő 50 dollárra árazná az elkészítést, további 10 dollárra pedig a többi csatolt kiegészítőt, mint a zipzárt, vagy a pántot. Ettől a ponttól azonban érkezik a feketeleves.

Mint kifejtette: bár a pénztárcához borjúbőrt használtak, ami önmagában egy természetes, jó megjelenésű anyag, ezt tönkretették azzal, hogy felületkezeléssel megadták neki az emblematikus Chanel-kinézetet, amitől a tárca olcsónak, és műanyaghatásúnak tűnik.

1200 dollárba kerül ez a pénztárca, de ha azért vennénk meg, mert bőrből van, nincs értelme. Nem élvezhető egyáltalán a bőr szépsége, a logóért fizetsz ennyit

- emelte ki a videóban. A tárca átszámolva mintegy 450 ezer forintba kerül, azonban Tanner Leatherstein a Bored Pandának elmondta, hogy szerinte egyáltalán nem ér ennyit.

A piacon rengeteg a szabványosított bőr, amelyet csillagászati áron árulnak. A vásárlók pedig gyakran azt hiszik, hogy a márka mögött nagyszerű minőség, és kézművesség áll. Sokan nem értik a bőrdíszművességet, és ebből a luxusmárkák rengeteg hasznot húznak

- magyarázta a szakember.