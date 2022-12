Sokkoló tömeg az ételosztáson: egyre többen kerülnek nehéz helyzetbe Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sokaknak az volt az egyetlen meleg étel karácsonykor, amit az ételosztáson tudtak fogyasztani. Ezért is lehetéséges, hogy még tegnap is több százan álltak sorba Debrecenben, akik között sok volt a nyugdíjas, de az RTL riportja szerint évről évre több a fiatal és a családos is a nélkülözők között.

Sokan nem otthon, a karácsonyfa mellett, a melegben élik meg a karácsonyt, hanem az utcán, a meleg ételért sorban állva. Miközben könnyen lehet, hogy ez lesz az egyetlen meleg étel, amit fogyasztani fognak az elkövetkezendő napokban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azonban nemcsak hajléktalanok álltak melegételért a sorban: a szervezők szerint évről évre több a nyugdíjas, a fiatal és a nagycsaládos is a nélkülözők között. Többen vannak, akik pár tízezer forintból próbálnak megélni, miközben ételosztásról ételosztásra járnak. A debreceni ételosztáson összesen 150 csomag ételt osztottak szét, amit leginkább felajánlásokból tudtak finanszírozni. Az adományozóknak azonban néhány dologra érdemes figyelnie, az Élelmiszer Biztonsági Hivatal szakértője szerint. A legfontosabb szabály, hogy csak olyan élelmiszert adományozzunk, ami még tökéletesen fogyasztható állapotban van. Igyekezzünk olyan élelmiszert adományozni, ami csomagolt és tartós élelmiszer – mondta el Kasza Gyula, a Maradék Program projektvezetője.

Címlapkép: Getty Images

