Tömegével váltottak jegyet erre a filmre a magyar mozikban: elhozza a fordulatot az Avatar: A víz útja?

December 15-én került mozikba az Avatar: A víz útja, melynek sikerült visszacsábítani a magyar nézőket a mozikba. Egy hét alatt összesen 319 746 jegyet adtak el a filmre a magyar mozikban, melynek háromnegyedét 75,7 százalékát vitte el az új James Cameron-film. A teljes mozis bevételnek pedig (663,1 millió forint) 79,1 százalékát (524,8 millió forint) adta az Avatar folytatása.

Nem tért vissza 2022-ben a magyar nézők moziba járási kedve a járvány előtti szintre, a mozik idei bevételei eddig nem érik el a járvány által erősen sújtott 2021-es évi eredmény dupláját sem. A 2019-es és azelőtti évek bevételeitől pedig súlyos milliárdokkal marad el a mérleg - írtuk korábban. A kérdés az volt, hogy véget vethet-e a mozik elkerülésének egy olyan nagy érdeklődésre számot tartó blockbuster, mint az Avatar folytatása. A számok azt mutatják, hogy van remény a magyar mozik számára: az első héten csaknem 242 ezer jegyet váltottak a filmre. 524 millió forintot meghaladó bevételével pedig a 4. helyet foglalja el a nyitóheti bevétel alapján a magyar mozis toplistán - megelőzve többek között a Bosszúállók – Végtelen háborút, a Pókember: Nincs hazaútat, a Zsivány egyest, vagy a Jurrassic World filmeket.

Az Avatar 2 bemutatása után eltelt egy hétben, 2022. december 15-21. között 319 746 jegyet váltottak a magyar mozikban a Filmforgalmazók Egyesülete statisztikái szerint. Ennek háromnegyedét 75,7 százalékát vitte el az Avatar: A víz útja. Ha pedig a bevételeket nézzük, csütörtöktől vasárnapig a teljes mozis bevétel (663,1 millió forint), 79,1 százalékát (524,8 millió forint) adta James Cameron új filmje. Ennek magyarázata lehet az is, hogy erre a filmre arányaiban többen váltanak 3D, valamint IMAX vetítésre jegyet, melyért többet kell fizetni. Az Avatar folytatására 13 évet kellett várni.

Karácsonykor általában minden évben kiugró szokott lenni a megváltott jegyet száma, így a bevételek is. Hiába teljesített viszont ilyen jól az Avatar 2 az első héten, a nyár közepi számoktól elmarad az eremény, amely a Thor 4 megjelenése környékén volt kiugró, bár hozzá kell tenni, hogy még a Top Gun: Maverick és az új Jurassic World-film is futott a vásznakon. A Víz útja viszont most gyakorlatilag egyedül viszi a hátán a boltot a blockbusterek között, legfeljebb a november elején bemutatott Fekete Párduc 2. segíthet be neki minimálisan.

Ez a karácsonyt megelőző hét pedig meg sem közelítette a járvány előttieket bevételben, viszont ahhoz képest szép teljesítmény, hogy rengeteg mozi bezárni kényszerült, illetve rövidített nyitvatartással működik. A filmkínálat szintén nem volt valami erős az adventi időszakban.

Luxus lett a mozizás?

A mozik helyzetével kapcsolatban Réz András, filmesztéta a lapunknak adott interjúban korábban elmondta, hogy "a mozikat minden országban hazavágta a Covid, és azóta a nézők csak egy része tért vissza. Az elmúlt évek fő trendje, hogy a látogatók döntő többsége a fiatal korosztályból kerül ki, ezért Hollywood nekik szóló blockbustereket, képregény adaptációkat, dübörgően látványos akciófilmeket gyárt. (...) A nem tizenéveseknek szóló filmek pedig senyvednek, alig van nézőjük."

Erre a nem túl szívderítő állapotra most „rázuhan” az energiapánik, ami felveti a kérdést, hogy lehet-e, érdemes-e üzemeltetni a mozit. A Cinema City anyavállalata csődvédelmet jelentett. A Budapest Film pedig hétfő-kedden már nem vetít. Ugyanakkor ez egy ördögi kör, hiszen a spórolás miatt kiesik két napi jegybevétel is

- értékelte a helyzetet a szakértő. Azóta már a magas rezsiköltségek miatt a Cinema City hálózat mozijaiban szintén csökkentették a nyitvatartást: november 17-től a budapesti CC-k csak délután 3-tól, a vidékiek pedig csak délután 4-től vannak nyitva hétköznap.

Az is borítékolható volt, hogy a rezsikatasztrófa miatt a mozikban is kénytelenek lesznek emelni az árakat. A KSH adatai szerint, amíg 2020 elejétől csaknem 2021 végéig alig változott a multiplex mozijegyek árszintje, idén már jelentős, 8-10 százalékos emelés történt. Aztán ősszel havonta ugrottak feljebb az árak: szeptemberben még 1900, októberben már 1990, novemberben pedig már 2100 forintra nőtt a multiplex mozikban a szombat esti mozijegyek átlagára.

A hazai Cinema City-k októberben emeltek árat több száz forinttal: egy budapesti 2D-s vetítésre a teljes árú jegyek az addigi 2150 forint helyett már 2500 forintba kerülnek. A vidéki Cinema City mozikban 1950 és 2300 forint között alakulnak a 2D-s vetítések. Budapesten a 3D vetítések, ha nem viszünk saját 3D szemüveget, akkor 3000 forintba kerülnek, saját szemüveggel 350 forintot spórolhat a néző. Az IMAX-vetítések esetében a jegyár 3D szemüveg nélkül 3300 forint, saját szemüveggel 400 forinttal olcsóbb. Természetesen vannak diák, szenior és junior kedvezmények a jegyárak esetében.