Óriási bajban a vannak a fővárosi múzeumok: több száz milliós számlák érkeznek a napokban

A hazai intézményeket sújtó rezsiválság, a megsokszorozódó energiaköltségek a múzeumokat is komoly megpróbáltatások elá állítja, hideg termek, takarékoskodás és sok helyen bizonytalanság jellemzi most leginkább a helyzetüket. További nehézség, hogy a hatalmas terek hőmérsékletét nem egyszerű feladat kontrollálni, miközben például a egy múzeumnak – a műtárgyak miatt – adott üzemi hőmérsékleten kell működnie. A Pénzcentrum körkérdéseiből kiderült, hogy hol miképp birkóznak meg a problémákkal.

Nem csak az iskolák, az uszodák, a fürdők, a színházak, de a múzeumok is küzdenek az energiaköltségek megsokszorozódása okozta sokkal: vidéken számos helyen zártak be a téli szezonra, de a főváros ikonikus intézményei sem úszták meg. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója október végén jelentette be, hogy a megemelkedett rezsiárak miatt november 1 és február 28 között több tagintézmény is zárva marad. A változás alól kivételt képez a Rákóczi Múzeum, a Mátyás Király Múzeum, az Esztergomi Vármúzeum, valamint a Nemzeti Régészeti Intézet és bázisai. A bejelentés tartalmazza azt is, hogy a múzeum ingatlanjaiban nem haladhatja meg a hőmérséklet a 18 Celsius-fokot. Nemzeti Múzeum áram és gázkiadásai a tavalyi 120 millió forintról idén már körülbelül 620 millió forintra fognak emelkedni, míg jövőre, ha a jelenlegi árak továbbra is maradnak már meg fogják haladni az 1 milliárd forintot.

A kormány 25 százalékos energiamegtakarítási célt írt elő az állami szerveknek, köztük a Magyar Nemzeti Múzeumnak is, így, noha a főépület továbbra is nyitva tart, a kiállítások látogathatóak, de már felmerült, hogy a múzeum ingatlanjaiban a hőmérséklet nem haladhatja meg a 18 Celsius-fokot. Hogy a többi fővárosi múzeummal mi lesz, ők hogyan indulnak neki a téli szezonnak, annak jártunk utána.

Petőfi Irodalmi Múzeum

A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítóterei 2022-ben a múzeum felújítási munkálatai miatt zárva tartanak, idén a tagintézményekben nem tervezik a kiállítások nyitva tartásának részleges csökkentését.

A múzeum dolgozói 18 óráig tartózkodhatnak az épületben, ezután a munkaállomásokat elhagyva a számítógépeket és egyéb elektronikai eszközöket áramtalanítani kell. A munkavégzés ideje alatt, az épületet maximum 18 fokra lehet felfűteni. 2023-ban az energiaárak alakulásának függvényében tervezzük újra a PIM és tagintézményei nyitvatartási rendjét

– tájékoztatta a Pénzcentrumot a PIM kommunikációs osztálya.

Szépművészeti, Magyar Nemzeti Galéria

A Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria rezsiköltsége várhatóan többszörösére nő a mostani energiaárak mellett.

Az intézmény elkészítette az energetikai intézkedési tervét, amely mintegy 25-30 százalékos megtakarítással számol a gáz- és áramfelhasználás tekintetében. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria működésének feltételei biztosítottak, egyik intézménynek sem kell bezárnia az elkövetkezendő hónapokban

– válaszolták megkeresésünkre.

Ludwig Múzeum

Ludwig Múzeum a Müpával közös épületben van, ami természetesen az üzemeltetést is érinti. Konkrétumot nem tudtak nekünk egyenlőre mondani. Korábban Káel Csaba – a Müpa vezérigazgatójaként – arról is beszélt az Arénában, hogy értelemszerűen

őket is érinti az energiaválság, ezért a hatásaival foglalkozniuk kell, ugyanakkor nem terveznek bezárni, de ha lesz olyan kormányzati intézkedés, ami ezt elvárja, annak eleget fognak tenni.

A költségvetési és jegyeladási szempontokat figyelembe véve több forgatókönyvvel is terveznek, ez vonatkozik a fizikai jelenlétre, de mondjuk a hőmérséklet-beállításra is. „Kőkeményen” dolgoznak az optimális helyzet megteremtésén, ami mindenképpen azt jelenti, hogy nem szeretnének bezárni – ismételte meg. A Müpa esetében tovább bonyolítja a helyzetet, hogy nemcsak egy cég által használt épületről van szó, hanem ott vannak a Nemzeti Filharmonikusok, a Kottatár és a Ludwig Múzeum. Nem beszélve arról, hogy a hatalmas terek hőmérsékletét sem egyszerű feladat kontrollálni, miközben például a múzeumnak – a műtárgyak miatt – adott üzemi hőmérséklete van. Ami a rezsiszámlákat illeti, Káel Csaba emlékeztetett, hogy a Müpa eltérő struktúrában működik, mint az egyéb színházak, úgynevezett PPP-konstrukcióban; ebben már megkapták az üzemeltető elvárásait a rezsicsökkentésre, de erről még folynak a tárgyalások.

Postamúzeum

A Postamúzeum nem önálló épületben működik, a január 9.- február 9. közötti bezárásról szóló döntést az épület fenntartója hozta meg. Vidéki kiállítóhelyeik időszaki jelleggel működnek évek óta, azaz októbertől áprilisig egyébként is zárva tartanak, vagy csak előre meghirdetett időpontban, előzetes bejelentkezéssel látogathatók.