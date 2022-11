Meglépte az RTL: ezekért a műsorokért reklámmentesen 2000 forintot kell fizetni havonta

Tegnap új stremingszolgáltató indult itthon, az RTL+. A platformon az előfizetési díjért cserébe nem csak az RTL műsorait lehet nézni relámmentesen, hanem vannak kifejezetten ide készült tartalmak is – írja az RTL.hu.

Tegnap indította el itthon a saját streamingplatformját az RTL, melyen 1990 forintos havi díjért nem csak az RTL csatornák műsorai elérhetőek, hanem a külön ide készített műsorok is, ráadásul reklámmentesen. A platformon egyébként három különböző szint szerepel, melyek közül az RTL Most eddig regisztrált felhasználói az RTL+ Light, az RTL Most+ felhasználói pedig RTL+ Active néven találják meg a tartalmakat, külön díj fizetése nélkül.

A platformon elérhető többek között van 24 órás ValóVilág közvetítés, de a következő egy év során 12 premierrel készülnek, többek között a Zámbó Jimmyről készült 'A Király' című sorozat is itt fog debütálni. A szórakoztató műsorok mellett lesznek ismeretterjesztő sorozatok és dokumentumfilmek is.