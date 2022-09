Nagy bajban a magyar fociklubok: az élsportot is utolére a rezsirémálom

A fociklubok költsék tao-támogatásukat a rezsiköltségekre – ezt javasolja az egyesületeknek a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az RTL Híradónak nyilatkozó sportközgazdász szerint így is sok klub és önkormányzat kerülhet nehéz helyzetbe.

A megemelkedett gáz- és villanyárak természetesen a futballegyesületeket is érintik. A legtöbb esetben a klubok önkormányzati finaszírozással működnek, ezért nehéz döntéseket kell meghozniuk az intézményekkel kapcsolatban. A Magyar Labdarúgó Szövetség megoldása erre az, hogy a fociklubok költsék tao-támogatásukat a rezsiköltségekre Gulyás Gergely szerint is jó ötlet a tao átcsoportosítása a stadionok rezsijére, de azt nem tervezik, hogy más ágazatoknak lesz hasonló lehetőségük. A Makó és a Balassagyarmat közben már vissza is lépett az NB3-ból.