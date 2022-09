Nehéz költözésről vallott Balázs Klári: "szerényebb körülmények között fogunk élni"

Egy 150 négyzetméteres lakásba költözött villájából a Korda-házaspár. Balázs Klári szerint hiányozni fog nekik régi otthonuk, hiszen maguk építették fel, de már jó ideje gondolkodtak a költözésen.

A második kerületben maradunk, és szerényebb körülmények között fogunk élni. Nagyon nagy munkával járt fenntartani egy háromszáz négyzetméteres, hatalmas lakást

– mondta Balázs Klári,aki egyedül végezte a teendőket.

Sokan azt hitték, hogy egy komplett személyzet ugrál körülöttünk, de ez nem igaz! Minden házimunkát, házkörüli teendőt magam csináltam, a kertet is én gondoztam, ami megint csak óriási munka volt. Persze most is ugyanazok a feladatok várnak rám, ránk, mint azelőtt, csak most kisebb területen, szerényebb körülmények között

– tette hozzá.

Címlapkép: bookong.com