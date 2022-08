Végre kiderült: ez lesz a legendás Korda-házaspárral, miután eladták a villát

Miután kiderült, hogy eladja villáját a táncdalénekes-házaspár, meséltek a költözésről.

Amint arról lapunk elsőként beszámolt, annyi boldogan leélt évtized után eladja legendás villáját Korda György és felesége, Balázs Klári. Az újra nagy népszerűségnek örvendő doyen és neje elmondták az ATV-nek, hová költöznek a villából.

Balázs Klári elmondta, hogy mikor belevágtak az építkezésbe, ő maga gondozta a fákat, és ez azóta is kedves elfoglaltásga maradt. Hozzátették, hogy a rezsiemelés miatt döntöttek a költözés mellett: az épület fűtési rendszere nem a mostani gázárakra lett tervezve, télen már eddig is félmilliós volt a számla. Azt még kit tudták termelni, de ami most jön, az már sok lenne. Balázs Klári megjegyezte: amint egy gazdasági szakember kiszámolta, 3,5 millió forint lenne csak a gázszámla. Az idős művészházaspár a II. kerületben talált új otthonra, bár a cikk szerint Korda György elmondta, hogy miután a régi villát sok lakásos társasházzá alakítják, lehet, hogy abban is vesznek egyet - így nem kéne egészen elszakadniuk régi otthonuktól.

Nem sokkal azután, hogy lapunk kiderítette: a Korda-villa eladó, kiderült az is, hogy ki fogja megvenni, és mit kezd a legendás épülettel. Erről ide kattintva olvashatsz: