Itt a konkrét összeg: ennyiért adhatta el budai luxusvilláját Korda György és Balázs Klári

Bár év végén cáfolták, hogy eladó lenne, januárban mégis túladott villáján Korda György és Balázs Klári. 2021 végén 780 milliós árcédulával futott a hirdetés - amiről azt állították, hogy nem is aktuális. A házaspár utólag jó döntésnek nevezte a Korda-villa eladását, mert már a rezsiemelés előtt is félmillió volt a gázszámlájuk.

Még december végén szúrta ki a Pénzcentrum az egyik legnagyobb ingatlanhirdetési oldalon, hogy a Korda-házaspár 780 millióért árulja II. kerületi, szállodaként is üzemelő villáját. Hamar végig is ment a magyar sajtóban, hogy a legendás, 22 szobás ingatlan eladósorba került, Korda György és Balázs Klári viszont még aznap cáfolta, hogy eladó lenne az ingatlan. Azt állították, már nem aktuális a hirdetés, nem eladó a villájuk, az ingatlanos véletlenül hagyta kint az interneten.

Mint kiderült, nem arról lehetett szó, hogy a Balázs Kláriék végül meggondolták magukat, legalábbis a zenészházaspár most a Blikknek árulta el, hogy mégis eladták az ingatlant. Korda György felesége konkrétan azt mondta:

Már idén januárban eladtuk a villánkat és igen nem vertük nagy dobra, mert úgy gondoltuk, hogy ez nem tartozik senki másra. Most is teljes mértékben tiszteletben tartjuk az adásvételi szerződésben foglaltakat így semmilyen információt nem szeretnék kiadni az ügyben.

Ebből tehát nagyon úgy tűnik, hogy Kordáék már december végén tárgyalhattak valakivel az adásvételről (legalábbis egy ilyen léptékű üzlet általában nem pár nap alatt köttetik meg), és ha a vevő alkudott is az árból, akkor is bőven félmilliárd forint feletti összeg üthette Kordáék markát.

A tavaly decemberi hirdetés a Korda-villáról. Fotó: ingatlan.com

A házaspár most a lapnak arról is beszélt, már a rezsiemelés előtt is félmilliós volt a gázszámlájuk, úgyhogy bele sem mernek gondolni, most milyen csekket kapnának. Emellett Korda György elmondta, hogy a személyzetet is meg kellett tartaniuk, a szálló üzemeltetésével járó költségek pedig már túl magasak voltak nekik, így egy idő után meg kellett hozniuk ezt a szomorú döntést. Hozzátették, mostmár csak a színpadi munkára akarnak koncentrálni.

Horror lenne szeptembertől a gázszámla

Ha a házaspárban felmerült, hogy jó ötlet-e eladni a villát, az a rezsiemelés hírére biztosan egyértelmű igenre változhatott. Ha a Balázs Klári által elmondottakból indulunk ki, akkor a Korda-villában havonta kb. 4900 köbméter földgáz után fizethették a számlákat a rezsicsökkentés alatt (ha vonatkozott az épületre), így jönne ki a félmilliós csekk.

Rezsikalkulátorunk segítségével gyorsan kiszámoltuk, hogy szeptemberben már ennek az összegnek a hétszeresét, több mint 3,5 millió forintot kellene fizetnijük havonta csak a gázért. És akkor még a villanyszámláról nem is beszéltünk, ami szintén többszázezres tétel lehet.

Rengeteg pénzből újították fel

A házaspár nagy becsben tartotta az ingatlant, amit saját maguk építettek fel. 2017-ben egy elég komoly felújításon is átesett. Nyílászárócsere mellett kazáncsere is volt, új ágyak, fürdőszobák, parketták - gyakorlatilag az utolsó centiig felújították a villát. Akkor Korda György szavaiból arra lehetett következtetni, hogy nem a megtérülés volt a fő szempont:

Ezt már kitermelni nem tudjuk ebben az életben, de büszkeséggel tölt el, hogy az épület a második kerület ékessége

- magyarázta az énekes.

Címlapkép: Bookig.com