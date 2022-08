Kiadták a riasztást: csúnya zivatar tarolja le ezeket az országrészeket

Zivatarveszély miatt adott ki másodfokú riasztást több északkeleti járásra az Országos Meteorológiai Szolgálat, írta meg az MTI.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú riasztást adott ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, ahol az előrejelzések szerint a következő órákban heves zivatarokra kell számítani.

Az OMSZ szerint a zivatarcellákat felhőszakadás, viharos, akár 80-90 kilométer/órás széllökések és jégeső is kísérheti. Az éjszaka folyamán fognak csak ezek a viharok fokozatosan megszűnni, holnap pedig már csak kisebb számban fognak előfordulni zivatarok a keleti, északkeleti tájakon. Azonban érdemes azzal számolni, hogy egy-egy erősebb cellához továbbra is társulhatnak intenzív esőzések, illetve viharos szél vagy akár jégeső is.