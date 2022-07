Húzós árak a magyar stadionokban: ennyibe kerül ma focimeccsre járni Magyarországon

Elindult végre, amit százezrek vártak országszerte: ismét lehet focimeccsre menni, vége a rövidke nyári szünetnek, s minden hétvégén el is indulnak a szurkolók ezrei, hogy talán több évtizede kedvencnek választott csapatukat a helyszínen buzdíthassák minél több győzelemre. De mennyibe kerül, ha mondjuk nem a régi barátokkal, hanem saját gyermekünkkel akarjuk megnézni az imádott mezt felhúzó játékosokat? Körképünkben összehasonlítjuk a magyar labdarúgó-bajnokság árait.

Tegnap a Honvéd-Zalaegerszeg meccsel kezdetét vette az első osztályú magyar labdarúgó-bajnokság, az NB I 2022-2023-as idénye. Bár a focink színvonala messze elmarad a nyugati országokétól, és klubcsapataink is ritkán vitézkednek a nemzetközi kupák főtábláin (üdítő kivétel a Ferencváros, de erről később), mégis akár több ezren zarándokolnak ki a magyar stadionokba pénteken, szombaton és adott esetben vasárnap is, hogy lássák kedvenc csapatukat, vagy csak éppen nézzenek élőben egy kis focit. Ha azonban erre szánnánk egy hétvégi napot, nyilván azt is szeretnénk tudni, mennyibe kerül mindez. Cikkünkben összegyűjtöttük az NB I-es klubok árait, hogy teljesebb képet kaphass arról, hol mennyibe kerül magyar focit nézni a helyszínen.

Apáról fiúra

Az áraknál azt vettük alapul, hogy ha egyszer csak úgy döntenél, kimész a legközelebbi NB I-es csapat meccsére, és viszel magaddal olyasvalakit, aki még kaphat kedvezményt a pénztárnál - ugyanis minden klubnál létezik diák- és nyugdíjas kedvezmény, és az így megvett jegyek ára persze mindig alacsonyabb is. A feltételezett meccslátogatásban a VIP-szektorokkal szembeni teraszok árait néztük meg - saját tapasztalataink, valamint a tv-közvetítések alapján is elmondható, hogy a legtöbb néző itt helyezkedik el, és több klub is van, aki ide helyezteti a "családi" szektort. Így jött ki annak a kutatásunknak az eredménye, melyet az alábbi infografikán is láthatsz.

Nem csak első, de még második pillantásra is döbbenetes különbségek vannak a jegyárak között. Az nem meglepetés, hogy az előző két szezonban a Bajnokok Ligája, valamint az Európa Liga főtábláját is megjárt Ferencvárosnál kerül a legtöbbe egy meccsnézés, de az már sokkal furcsább, hogy a bajnokságban tavaly bronzérmes Kisvárda is sokkal drágábban méri a jegyárat, mint az ezüstérmes felcsútiak.

A fővárosban drága a meccsre járás

Nézzük blokkokra osztva az árakat! Az NB I-ben a most elindult szezonban négy fővárosi csapat van (Ferencváros, Újpest, Vasas, Honvéd), tehát Budapest a mezőny harmadát adja. Ezek az egyesületek mind nagy múltú, valaha vagy éppen a jelenben sikeres klubnak számítanak, tehát sokkal inkább ezt kell megfizetni, ha az ő meccseikre vásárolunk belépőt. Bár ebbe is bele lehet kötni: nehezen magyarázható például, hogy az előző éveket a másodosztályban töltő Vasasnál miért kerül többe a jegy, mint a legmagasabb osztályból száz éve ki nem esett Újpestnél.

Hogy a Ferencvárosnál mérik a legdrágábban a jegyet, egyáltalán nem meglepetés. A klub zsinórban négyszer nyert bajnokságot eddig, és most is ők a leginkább esélyesek arra, hogy májusban majd az ő nyakukba kerüljön az aranyérem. A Honvéd árai középértékűnek számítanak, tehát itt vethetjük el azt a magyarázatot is, hogy a Vasasnál a néhány éve átadott új stadion árát igyekeznének "behozni" - a Honvéd stadionja ugyanis három évvel fiatalabb az Illovszkynál.

Borsos árak Keleten

Folyamatos harcban, bár a bajnoki cím különösebb reménye nélkül telnek a szezonok Pakson, akik ennek megfelelően lőtték be a jegyárakat is: ha apa és fia mennek ki a meccsre, 3 ezer forintból megússzák a jegyárat. A valaha élmezőnybe tartozó, ám évek óta csak szenvedő Fehérvárnál pedig egyelőre nem tudjuk, mennyibe fog kerülni a tikett a hosszanti lelátóra: a klub ugyan válaszolt a kérdéseinkre, de csak az azóta lejátszott nemzetközi meccs jegyárait osztotta meg velünk, honlapján még nincsenek kint a hivatalos NB I-es jegyárak - azonban a többiek árait elnézve élünk a gyanúperrel, hogy nagyjából a most közölt árszinten lesznek majd a belépők.

Az azonban döbbenetes, hogy a pár éve még NB II-es, ám azóta hatalmasat rakétázó Kisvárda mennyit elkér a jegyekért. A keleti határszélhez közeli város tavaly általános meglepetést keltett bajnoki bronzérmével, de ez látszik a jegyárakon is: ha egy felnőtt és egy diák a hosszanti lelátón töltene 90 percet a Várkerti Stadionban, mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ugyanis ez a program. Ennél még Debrecenben is olcsóbbak a jegyek, pedig őket szintén nem kerülte el a pár éve lezajlott stadionépítési hullám: a Nagyerdei Stadionban 4 ezer forint egy felnőtt belépő, a diákjegy 1000 forint.

Frissítőt tessék!

Megkérdeztük a klubokat arról is, hogy ha valaki fogyasztana is a stadionban, azt mennyiért teheti meg. Itt visszafogottak voltunk: úgy számoltunk, hogy egy sört és egy fél liter kólát vásárol apa és fia a büfében. Választ azonban csak öt klubtól kaptunk az italok árára vonatkozóan, és ők is mindannyian hozzátették, hogy körülbelüli adatot tudnak csak adni, mert legtöbbször nem a klub, hanem külsős cég üzemelteti a stadion büféit.

Debrecenben a tavalyi szezonban 500 forint volt egy korsó sör, illetve ugyanannyi 5 dl kóla, vagyis itt egy ezresből megússzuk a frissítőt. Mezőkövesden, illetve Pakson jóval barátibb áron vannak az italok: előbbi helyen 350 volt tavaly egy korsó sör, míg a kóla 400 forintért került a poharakba: a tolnai csapatnál ugyanez 600, illetve 500 forint - vagyis ez már egy picivel drágább, mint Debrecenben. Zalaegerszegen 400 a kóla, a sör ára viszont borsos: 900 forintot kóstál egy korsó, erre pedig még rájön 300 forint, a repohár díja. Ugyanaz a repoharas rendszer fennáll Székesfehérváron is: itt a sör 750+450 forint, vagyis 1200 forintba kerül elsőre, a kólát pedig 650+450-ért mérik - itt tehát több ezer forintba kerül az is, ha apa és fia csak egy sört, és egy kólát iszik.

NB I-es focira járni tehát nem feltétlenül olcsó mulatság, és az sem feltétlenül igaz már, hogy a nagy múltú fővárosi csapatoknál lenne ez a legdrágább mulatság. Ha azonban a család olthatatlan vágyat érez, hogy a hétvége egyik napját itt töltse, szórakozásnak, közös időtöltésnek egyáltalán nem rossz, és más programokhoz képest még kifejezetten olcsó is lehet. Aki ráadásul a foci szerelmese, valószínűleg ennél is magasabb árakat kiköhögne azért, hogy kedvenc csapatát minél többször lássa a stadionban.