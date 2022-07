Kiderült az igazság: ennyibe kerül valójában az augusztus 20-i tűzijáték

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mióta bejelentette a kormány, hogy idén augusztus 20-án egy eddig soha nem látott méretű tűzijátékot láthatunk majd, mindenki azt találgatja, hogy mennyibe is kerülhet. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) most elárulta, hogy menyi is az annyi pontosan.

Az elmúlt napokban több cikk is megjelent a magyar sajtóban az augusztus 20-ra tervezett tűzijátékkal kapcsolatban, a Magyar Turisztikai Ügynökséghez több közérdekű adatigénylés is érkezett a tűzijáték előzetes költségbecslése okán. Ezért most közölték a tervezett költségeket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az előzetes költségbecslés egy döntéselőkészítő dokumentum, amely jelen esetben már nem releváns, hiszen az idei tűzijáték ára pontosan tudható, mivel azt a Magyar Turisztikai Ügynökség az év első felében már beszerezte. A rakéták beszerzési ára nettó 1,3 milliárd forint, azaz bruttó 1 650 000 000 forint, amely megegyezik a tavalyi tűzijáték árával – közölte az MTÜ.

Címlapkép: Getty Images

