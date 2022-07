Új kaparós sorsjegy tarolná le Magyarországot: ez benne az újdonság, ennyit lehet nyerni vele

Mától új kaparóssal bővíti kínálatát a nemzeti lottótársaság. A jelenleg 29 papíralapú sorsjegy mellé megérkező Nyomkövető sorsjegy grafikája a detektívtörténetek rejtelmes légkörét idézi. Az 500 forintos sorsjeggyel akár 6 nyereményt is elvihet a szerencsés játékos, a fődíj pedig 25 millió forint.

1992-ben a Gyors lutri volt az első kaparós sorsjegy, az azóta elmúlt 30 éveben számtalan új termékkel találkozhattak a játékosok. Jelenleg 29 papíralapú sorsjegy, amelyből 7 állandó-, és 20 e-sorsjegy érhető el a nemzeti lottótársaságnál – írja a Szerencsejáték Zrt. közleményében.

A most érkező Nyomkövető sorsjegy a 2021-es sorsjegytermékcsoport-kutatás eredményét is figyelembe véve került bevezetésre. A felmérés szerint ugyanis az 500 forintos árkategóriában a nyomkeresős témakört találták a leginkább vonzónak mind a játékosok, mind pedig az értékesítésben résztvevő munkatársak. A Nyomkövető sorsjegy főjátékának lényege, hogy a játékosok a nyomokat követve, vagyis az egyes mezőket lekaparva jutnak el a rejtély megoldásához, amellyel akár 25 millió forintot is nyerhetnek.

Az új sorsjeggyel ezen felül akár további nyereményekkel is gazdagodhatnak a játékosok, hiszen a kaparófelület alatt 3 egyforma szimbólum és 3 azonos nyereményösszeg is megjelenhet egyidőben. Ezen kívül pedig még egy bónuszjáték is található a sorsjegyen, amellyel a játékos akkor nyer, ha a „Nyerőszám” alatti szám megegyezik a térképek alatt rejlő „Ön számai” közül bármelyikkel. Az 500 forintos alsó-közép árkategóriába eső sorsjeggyel a főnyeremény mellett további 5 darab, egyenként 5 millió forint összegű pénznyeremény is elérhető.

A sorsjegyek népszerűsége továbbra is töretlen a játékosok körében. Az árbevételük a tavalyi év azonos időszakához képest 21%-kal emelkedett. A Nyomkövető sorsjegyeket július 8-tól kizárólag papíralapon, a Szerencsejáték Zrt. értékesítőhelyein lehet megvásárolni.