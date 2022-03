Vaskos számla: kiderült az igazság, ennyibe került Damu Roland temetése

Csak a síremlék másfél millió forintba került - árulta el Damu Roland barátja a színész temetésének részleteit. Mint kifejtette, a végső számla nagyjából 3 millió forintról szólt. Hozzátette, bár korábban nagy vita volt a hozzátartozók között, hogy ki intézze a temetést, most nem álltak sorba, hogy beszálljanak.

Február 22-én délután egy zártkörű ceremónián helyezték végső nyugalomra a tavaly év végén elhunyt Damu Rolandot a Farkasréti temetőben. A szertartás előtti hetekben-hónapokban komoly csatározások folytak a családban: bár maga a színész kérte fogadott anyukáját, hogy ő temesse el, mégsem tehetett így, ezt ugyanis a család másik fele jogi úton akadályozta meg.

A temetést végül Damu édesapja, Rudolf, valamint barátja, Szilágyi Zsolt intézte. A színész barátja, a Blikknek árulta el: mindez nagyjából hárommillió forintba került.

Bolla Róbert színész mondta fel a temetésen elhangzott hanganyagot Roland életéről és munkásságáról, amit egy profi stúdióban vettünk fel. A síremlék olasz impala gránitból készült, amelybe Roland aláírását is bevésettük

– magyarázta Zsolt, hozzátéve: a temetés után egy tort is tartottak családi körben, csak a síremlék közel másfélmillió forintba került.

Ahhoz képest, hogy mennyi harc volt a temetéssel kapcsolatban, a nagynéniék oldaláról természetesen senki nem állt sorba, hogy beszálljon a szertartás bármilyen költségeibe. Erre azonban már Roland halála után nem sokkal is számítottam, és úgy is készültem, hogy én finanszírozom és szervezem a temetést. Így is lett

– reagált a temetést megelőző vitákra.