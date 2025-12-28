Meghalt a legendás francia színésznő, Brigitte Bardot

Kilencvenegy éves korában elhunyt Brigitte Bardot, a nemzetközileg elismert francia filmcsillag és állatvédő aktivista. A világhírű színésznő, akit generációk ismertek szexszimbólumként, december 28-án, vasárnap távozott az élők sorából. A Guardian beszámolója szerint a legendás francia színésznő halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az 1934. szeptember 28-án Párizsban született Bardot pályafutását balett-táncosként tervezte kezdeni, azonban tinédzserként a modellszakmában találta meg első sikereit. Mindössze tizenöt évesen kezdett fotómodellként dolgozni, hamarosan pedig már divatbemutatókon is szerepelt. Karrierje gyorsan ívelt felfelé, így 1950-ben, tizenhat évesen már a francia ELLE magazin címlapján szerepelhetett.

A filmvilágba első férje, Roger Vadim segítségével lépett be, akihez 1952-ben ment feleségül. Igazi áttörést az 1956-os, férje által rendezett "...és Isten megteremté a nőt" című romantikus dráma hozott számára, amelyben Juliette szerepét alakította. Ez a film indította el két évtizedes sikeres filmes pályafutását, amely során neve a nőiesség szinonimájává vált a köztudatban.