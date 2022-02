Közel 2000 program várja a fesztiválozókat idén a Művészetek Völgyében

Idén a fesztiválkedvencek mellett helyet kapnak különleges, jubileumi koncertek és feltörekvő előadók is a Művészetek Völgye Fesztiválon július 22-31. között, ahol közel 2000 program közül szemezgethetünk majd.

Júliusban ismét zenével, tánccal, színházzal, irodalommal, közös alkotóterekkel és jókedvvel telnek meg Kapolcs, Taliándörögd és Vigánpetend utcái. A színpadokon a legkülönfélébb műfajokban szólalnak meg az előadók és a fesztiválon éppúgy helye lesz a fesztiválkedvenc zenekaroknak és a különleges ünnepi koncerteknek, mint a feltörekvő, friss előadóknak.

A Panoráma Színpadon játszik a Bohemian Betyars, a Blahalouisiana, a Csík zenekar, a Budapest Bár, az Anna and The Barbies, a hiperkarma, az Elefánt, a Vad Fruttik, az Esti Kornél, a Margaret Island, a 30Y, Szabó Balázs Bandája, Dés László vendégeivel érkezik, a Parno Graszt pedig itt ünnepli 30. születésnapját. A Művészetek Völgye Fesztivál 31 éve alatt számtalan zenekart láthattak „felnőni” a közönség és a szervezők is, így idén több új előadót köszönthetünk a Panoráma Színpadon, mint a Ricsárdgírt, a Carson Comát és az Aurevoir-t.

Évről évre nagyon izgalmas végig követni, ahogy zenekarok felnőnek velünk együtt. Mi is fiatal szervező csapat vagyunk, sok zenekar nőtt fel velünk együtt a nagyszínpadig. Természetesen idén sem maradunk a régi kedvencek nélkül, de mindig figyeltünk arra, hogy a fiatal tehetségek pályáját is segítsük és lehetőséget adjunk nekik a fesztiválon. Ezért mindig öröm látni, amikor egy-egy zenekar „kinövi” azokat a helyszíneket, amelyeknél megismerhette őket a Völgy-közönség

– meséli Oszkó-Jakab Natália, a fesztivál igazgatója. Persze, több izgalmas, fiatal előadóval találkozhatunk idén is, mint az új lemezes Platon Karataev-vel és Sorbonne Sexuallal, az újvonalas hazai hip-hop szcénából Beton.Hofi és Dé:Nash érkeznek, fellép még a tavalyi év egyik legjobb lemezét elkészítő Analog Balaton, valamint Deva is, aki nemrég a Music Moves Europe-díjat is hazavihette az Eurosonic Fesztiválról, mint Európa egyik legjobb feltörekvő előadója.

Rajtuk kívül még biztosan ott lesz a Völgyben a Fran Palermo, a VHK, a Konyha, a Hősök, a Pontiac, a Kiscsillag, a Middlemist Red, Péterfy Bori, az Idegen, az Ivan and The Parazol, a colorStar, Perrin, Iamyank, Barkóczi Noémi, a Mörk, Lovasi András, Kollár-Klemencz László, a Harcsa Veronika - Gyémánt Bálint Quartet és Hobo is. A teljes névsorért érdemes felkeresni a fesztivál weboldalát.

Színház, irodalom, művészet

A Művészetek Völgye Fesztiválon nemcsak a zenerajongók vannak elkényeztetve programokkal. A Kaláka Versudvar hosszú évek óta stabil pontja az irodalom kedvelőknek, itt vehetünk részt Lackfi János Versműhelyein és zenés versimpróin is. Tavaly debütált Vigánpetenden Vecsei H. Miklós és a POKET közösségi udvara, ahol elsősorban az irodalmi és zenés programokon van a fókusz és idén is színes irodalmi műsorokkal készülnek. A Színház Színpadnál már biztosan megnézhetjük az Orlai Produkció, az Art-Színtér és a Proton Színház darabjait, míg a Cirque du Tókertben Oláh Ibolya ad különleges színházkoncertet, fellép az Óbudai Danubia Zenekar, a Bandart, egyszemélyes előadással érkezik Andrej Tomše, szlovén előadóművész és természetesen idén sem maradunk Firebirds nélkül.

A Művészetek Völgye Fesztiválon a különböző művészeti ágak segítenek abban is, hogy picit kikapcsoljunk, magunkra figyeljünk. A természeti környezet, a különféle előadások, beszélgetések és workshopok segítenek abban, hogy egy pillanatra megálljunk és megpróbáljunk kapcsolódni egymással, a környezetünkkel és természetesen önmagunkkal. Ebben idén is számos program lesz segítségünkre, mint a MANK Art Porta különféle művészeti workshopjai és előadásai, a Tarisznya Udvar gondolatébresztő beszélgetései, a LEMangUria testet és lelket átmozgató programjai, valamint a Petendi Pajta, ahol az Önismereti diszkóban a zenén keresztül áshatunk mélyebbre.