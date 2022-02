Villantottak a magyar sztárok: ilyen luxusórát viselhet Stohl András, Curtis és Lagzi Lajcsi

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hatalmas sikere van annak a magyar TikTok-csatornának, amely hírességek karóráival foglalkozik, Lakatos Zsolt óraszakértő a nézők kérésére próbálja megállapítani, ki milyen órat viselhet. A legfrissebb posztokból kiderült, Stohl Andrásnak, Ambrus Attilának, Curtisnek is luxusóra ketyeghet a csuklóján, sőt Galambos Lajos és Sárközi Ákos sem szerénykedik, ha óráról van szó. Klapka Györgynek is voltak értékes ékszerei, a néhai zálogkirályon is egy értékes darabot vélt felfedezni a szakember.

Hatalmas sikere van a TikTok-on Lakatos Zsolt óraszakértőnek, aki a Beszéljünk Órákról nevű csatornáján a nézők kérésére próbálja fotók és videók alapján megállapítani, hogy milyen karórát hordanak a magyar és nemzetközi hírességek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Videóiból már korábban szemezgettünk, akkor kiderült, hogy Schobert Norbi karórája több mint 25 ezer euróba, azaz nagyjából 9 millió forintba kerülhet a piacon, és G. w. M. is egy milliós darabban pózolhatott a Kulcsár Edinával közös képükön. Sőt, a Cápák között befektetőjén, Balogh Leventén is egy méregdrága Rolexet vélt felfedezni a szakember. A legutóbb megválaszolt órás kérdésekből kiderült, hogy a Rolexet sok hazai híresség kedveli: Stohl András csuklóján most egy Rolex Explorer III 16570-est vélt eflfedezni az óraszakértő, amely 10 ezer euróba, azaz több mint 3,5 millió forintba kerülhet a piacon. @beszeljunkorakrol ♬ nuyury on sc - andrea &lt3 Curtis is a Rolex mellett tehette le a voksát, a szakértő szerint ugyanis a róla készült képek alapján egy Rolex Sea-Dweller 16600-as modellt hordhat a rapper, ami 4,3 millió forintba, azaz 12 ezer euróba kerül. A nézőket az is érdekelte, hogy milyen karóráa lehet Sárközi Ákos Michellin-csillagos magyar séf csuklóján: az óraszaki egy Omega Seamaster 300M 212.30.4120.03.001-est vélt felfedezni a sztárséfről készült fotón, amely 1,1 millió forintba kerül. Kiderült, nem minden hazai híresség hord ennyire drága órát, Ambrus Attila képeit is megvizsgálta a szakértő, és szerinte a Viszkis rablót egy Doxa Splash 700.10.101.20 típusú karórával láthatjuk a képeken, amelynek értéke kb. 135 ezer forint, azaz nagyjából 380 euró. @beszeljunkorakrol ♬ nuyury on sc - andrea &lt3 Az is érdekelte a TikTok-ozókat, hogy milyen karórát viselhetett Galambos Lajos, amikor a Partizán című műsornak adott interjút. A szakértő szerint a mulatóslegenda egy Breitling Superocean AB202016/C961-747P-t viselhetett a műsorban amelynek ára 3600 euró, tehát kb. 1,3 millió forint. Valaki arra is kíváncsi volt, hogy milyen órája lehetett Klapka Györgynek. A régi fotók alapján Lakatos Zsolt szerint a néhai zálogkirály csuklóján Omega Constellation 368.1201 látható, amelynek értéke kb. 710 ezer forint, azaz 2 ezer euró. Vasvári Vivien, az egykori luxusfeleség szintén a Rolexre tehette le a voksát. Az óraszakértő szerint Vivi egy Rolex Datejust 36 126281RBR modellt viselhet képein, amelynek ára átszámolva kb. 7,5 millió forint, azaz 21 ezer euró. Sőt, a Cápák Között befektetőja, Tomán Szabina is ezt a márkát kedveli, ő egy Rolex Daytona Everrose 116505-öt viselhetett a vizsgált fotókon, ami az óraszakértő szerint mintegy 19 millió 700 ezer forintba, azaz 55 ezer euróba kerül. @beszeljunkorakrol ♬ nuyury on sc - andrea &lt3

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK