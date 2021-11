Így mozizhatsz a hétvégén féláron: mutatjuk, milyen filmek lesznek műsoron

November 11.–14. között rendezi meg a Cinema City mozirajongóknak szóló eseménysorozatát, a Filmünnepet. A mozihálózat a négy nap során a fővárosban és vidéken 4 filmet premier előtt, 3 alkotást premieren mutat be, összesen több mint 30 film közül választhatnak a mozizni vágyók a normál jegyár kevesebb mint feléért. A mozihálózat online felméréséből többek között kiderült, hogy a megkérdezettek 93,5 százaléka tervezi, hogy az ősz folyamán ellátogasson a moziba.

A Cinema City Filmünnep alatt a nézők 900 forintért (2D) és 1100 forint plusz szemüveg (3D vetítés) áron vásárolhatnak jegyet többek között a Diana hercegnő életét bemutató Spencer-re, a Céline Dion világslágereit is megszólaltató Aline – A szerelem hangja alkotásra, de olyan nagy közönség kedvencekre is, mint a Dűne, a Venom 2. - Vérontó, az Örökkévalók, a Croodék: Egy új kor, vagy a 007 Nincs idő meghalni. A moziműsor szerves részét képezik a magyar filmek, így a Vadlovak – Hortobágyi mese, a Feleségem története, az Így vagy tökéletes vagy a Tanú vágatlan, eddig moziban be nem mutatott változata. A mozilánc minden formátuma részt vesz a Filmünnepen, így az IMAX 3D (1100 forint plusz szemüveg), a VIP 2D (5100 forint), a VIP 3D (5400 forint), a 4DX 2D (1900 forint), 4 DX 3D (2100 forint plusz szemüveg) és a régióban egyedülálló ScreenX is (1450 forint).

Nem maradnak el a filmklubok sem. A Tanú vágatlan változata kapcsán Réz András tart beszélgetést, a Csapda a neten című dokumentumfilm 12 éves korúak számára ajánlott, vágott verziója, és 18 éves kor felett ajánlott eredeti változata kapcsán pszichiáter szakértő, és az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetőjével beszélgethetnek a nézők. Olyan magyar filmek alkotóival is találkozhatnak majd a moziba látogatók, mint Szabó Győző, Molnár Áron színészek és Illés Gabriella producer (Toxikoma), Klem Viktor színész és Bergendy Péter rendező (Post mortem) és Eperjes Károly (Magyar passió).

Így mozizunk a pandémia óta

A Cinema City 8130 fő lekérdezésével készített online, nem reprezentatív kutatást arról, milyenek a mozis szokásaink a 2021 júniusi újranyitás óta. A 2021 nyarán feloldott korlátozásokat követően a megkérdezettek első, otthonon kívüli programja (34,3%) a mozizás volt, 22,5% ment a lezárások után étterembe, 17,2% koncertre, rendezvényre, nagyobb családi, baráti eseményre.

A válaszadók 10,8 százaléka az újranyitás óta nem volt moziban annak ellenére, hogy a kutatásból kiderül: a moziba látogatók 78,3 százaléka volt elégedett az újranyitás utáni mozis élményével, 67,8 százalék kifejezetten biztonságosnak tartotta mozis élményét.

A felmérésben a Cinema City kitért arra is, hogy azok, akik az újranyitás óta voltak mozizni, miért látogattak el a filmszínházakba. A megkérdezettek első helyen jelölték meg (72,3%), hogy egy bizonyos filmre voltam kíváncsiak, aminek premierjét már régóta várták, második helyen jelölték (40,2%), hogy a lezárások után kikapcsolódásra vágytak otthonukon kívül, 32,2 százalék a családdal, barátokkal vágyott külső helyszíni programra.

A megkérdezettek arra kérdésre, hogy ha egy új film premierje egyszerre lenne elérhető mozikban és egy adott streaming szolgáltatónál, hol nézné meg az adott alkotást, 60,1 százaléka válaszolta, hogy a moziban. Ez talán nem meglepő, hiszen sorrendben a megkérdezetteknek leginkább a többször elhalasztott nagy filmek premierjei, a kimozdulás élménye, a nagy vászon hiányzott leginkább a mozizásból a pandémia alatt.