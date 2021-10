Belgiumig mentek a pékek: hivatalos, ez a fajta pogácsa már magyar étel + recept

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Sokszor eszünkbe sem jut, hogy mennyi finomság is van a mi magyar receptárunkban, amikor azon gondolkodunk, mit főzzünk vagy süssünk másnap. Ilyen a töpörtyűs pogácsa is, amiből rengeteg recept van, de a most következő az egyetlen, ami mindent visz.

Mikor lett hungarikum? 2007-ben egy magyar szervezet, a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje, védettségi eljárást indított az Európai Uniónál, hogy elismerjék hivatalosan is magyar ételként a tepertős pogácsát. A bejegyzés 2013-ban megtörtént, három évvel később pedig megkapta a hagyományos különleges termék minősítést. Hogy mivel győzték meg a bizottságot? Azon túl, hogy kóstolót vittek, úgy fogalmaztak: a sertés sült töpörtyű különleges esszenciája, a sertészsír használata, a fűszerek játéka és a sajátos technika az, ami különlegessé teszi az egyébként is Magyarországon sajátos kerek, sós süteményformát. Ez a hajtogatott tepertős pogácsa viszont akkor jó, ha nem túl zsíros, de elég zamatos ahhoz, hogy másnap is ugyanolyan ízletes maradjon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Létezik olyan pogácsa, amelyik másnap is finom? Igen, ez a nagy kérdés, amikor nekilátunk pogácsát szaggatni, hogy vajon a sok munka, befektetett idő megéri-e, ha másnapra már nem ’olyan’. Azt kell mondanom, hogy ritkán éri meg a sok hajtogatás és szaggatás. A pogácsák többsége aznap mennyei, de másnap kicsit gumis, száraz és majdhogynem egyforma lesz a többi kelt tésztás süteménnyel. Hiába teszünk bele krumplit, vajat, zsírt, aligha tudunk akkora mennyiséget, amit másnapra nem szív magába a tészta, vagy nem lesz már-már túl zsíros. Én kétfajta pogácsát ismerek, ami másnap is jó, az egyik a túrós-sajtos, amiben ugyanannyi túró, vaj és liszt van, valamint ez a nagymamám-féle, töpörtyűs pogácsa. Ha még ennél is több érdekel, sőt a pogácsa receptjére is kíváncsi vagy, akkor olvasd el a HelloVidék cikkét!

Címlapkép: Getty Images

