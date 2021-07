Te tudtad? Ezért nincs a legtöbb magyar étteremben töltött paprika az étlapon

A magyar töltött paprikának éppen ez a lényege, hogy a paprika zsenge és könnyed, ami valójában egyik nemzetnél sem tapasztalható - olvasható a HelloVidék péntek reggeli cikkében.

Érdekes módon a turistacsalogató éttermek akár a fővárosban, akár vidéken, nem nagyon készítik ezt a fogást. Ennek két oka lehet, vagy minden országnak megvan a saját maga töltött paprikája vagy túl szezonális ahhoz, hogy az étlapra kerüljön.

Ugyanúgy készítik a szerbek, a lengyelek, az arabok és ne feledkezzünk meg sem a görögökről, sem a spanyolokról, aki a jalapeno paprikát is megtöltik bármivel, amit szeretnek. A miénken kívül mindenki igyekszik markáns ízeket kihozni ebből az ételből, izgalmas fűszerekkel keverik a tölteléket, birkából, marhából, szárnyasokból darálják bele a húst, amit gyakorta kevernek is. Előételként is fogyasztják, vagy csak tapasként egy-egy fogás kísérőjeként. Nálunk viszont a töltött paprika egytálétel, se nem leves, se nem főzelék, és fazékban készül.