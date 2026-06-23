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Sport

Nem adott mintát, el is kaszálták az egykori wimbledoni győztest: ezzel vége is a karrierjének?

Pénzcentrum
2026. június 23. 12:45

Markéta Vondroušová, a 2023-as wimbledoni bajnok négyéves eltiltást kapott, miután megtagadott egy doppingellenőrzést. Az eset a tenisz történetének egyik legsúlyosabb doppingügyévé vált - jelentette a The Guardian.

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A Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) független döntéshozó testülete megállapította, hogy a 26 éves cseh játékos nem tudott meggyőző indokkal szolgálni arra, miért tagadta meg a mintaadást, amikor tavaly decemberben egy ellenőr felkereste az otthonában. Vondroušovát így 2030. június 21-ig eltiltották a hivatásos sportolástól.

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A 2019-ben Roland Garros-döntős, 2021-ben olimpiai ezüstérmes, a világranglistán korábban a hatodik helyig jutó sportoló esete azért is rendkívüli, mert a teniszben nagyon ritkán fordul elő a vizsgálat megtagadása. Karen Moorhouse, az ITIA vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a doppingellenes szabályzat értelmében a mintaadás megtagadása megegyezik a pozitív teszteredménnyel, és alapesetben szintén négyéves eltiltást von maga után. A vezető kiemelte, nem működhet úgy a rendszer, hogy egy játékos jobban járjon az ellenőrzés elkerülésével, mintha pozitív mintát adna.

Az incidens december 3-án, este nyolc óra körül történt, amikor egy női ellenőr kereste fel a cseh teniszezőt. Bár a látogatás a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) holléti nyilvántartási rendszerében megadott, egyórás időablakon kívül esett, ez teljesen szabályos és bevett eljárásnak minősül. Az ITIA tájékoztatása szerint Vondroušová nem engedte be az ellenőrt a lakásába, majd amikor kutyasétáltatáshoz kilépett az ajtón, aláírta a vizsgálat megtagadásáról szóló nyilatkozatot. A doppingellenőr eközben világosan figyelmeztette a játékost a döntése súlyos következményeire.

Vondroušová először a közösségi médiában reagált az esetre, amikor az Instagramon megosztotta az ellenőr fotóját, azt sugallva, hogy a szakember megsértette a szabályokat a kijelölt idősávon kívüli látogatással. A fegyelmi eljárás során a sportoló azzal védekezett, hogy akut stresszreakció és generalizált szorongásos zavar miatt nem volt megfelelő az ítélőképessége, valamint arra hivatkozott, hogy az ellenőr nem igazolta magát megfelelően. Emellett felidézte honfitársa, Petra Kvitová 2016-os esetét is, akit saját otthonában késelt meg egy betörő, így Vondroušová szerint érthető, hogy óvatosak, ha hívatlan vendég érkezik hozzájuk.

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A testület azonban mindegyik érvet elutasította. Vondroušová hétfői közleményében leszögezte, hogy pályafutása során soha nem élt tiltott szerekkel, és egyetlen pozitív tesztje sem volt. Mint írta, számtalan ellenőrzésen esett át a karrierje alatt, és mindig tiszta lelkiismerettel lépett pályára. Az ügyben egyelőre csak egy rövidebb összefoglalót hoztak nyilvánosságra, a részletes, indoklással ellátott határozatot később teszik közzé. Vondroušová a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordulhat jogorvoslatért.
Címlapkép: Getty Images
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