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Elképesztő, mit vitt véghez a 61 éves magyar extrémsportoló: 15 nap alatt szelte át bringával Amerikát
Előfordult, hogy Szőnyi Ferenc egy nap alatt négyszer kapott defektet, de az önellátás is komoly kihívások elé állította.
A 61 éves komáromi ultratriatlonista, Szőnyi Ferenc a harmadik helyen ért célba a világ egyik legnehezebb önellátó ultrakerékpáros versenyén, a Trans Am Bike Nonstop Checkpoint Editionön. A magyar sportoló több mint 5256 kilométert tekert az Egyesült Államokon keresztül, a távot pedig 15 nap, 16 óra és 22 perc alatt teljesítette.
A beszámolóban leírják: a megmérettetés különlegessége, hogy a résztvevőknek nem egy előre kijelölt útvonalon kell haladniuk, hanem csupán három kötelező ellenőrzőpontot kell érinteniük, a köztük lévő szakaszokat pedig mindenki maga tervezi meg. Mivel a verseny teljesen önellátó, nincs kísérőautó vagy frissítőcsapat, így az útvonaltervezés mellett a szállás, az étkezés, a navigáció és a felmerülő műszaki problémák megoldása is kizárólag a kerékpárosra hárul, miközben az óra a rajttól a célig folyamatosan ketyeg.
Az extrém állóképességi sportok világában jól ismert Szőnyi viszonylag későn, 43 évesen kezdett komolyabban sportolni. Pályafutása során megnyerte már a tízszeres és a húszszoros Ironmant, a világon másodikként teljesítette a harmincszoros távot, emellett ultratriatlon-világbajnoki címet is szerzett. Tavaly a Trans Canada Ultra rekordját adta át a múltnak, amikor 45 nap alatt 12 500 kilométert tekert le.
A mostani amerikai átszelés során Szőnyinek számos rendkívüli nehézséggel kellett megküzdenie. Egyetlen nap alatt például négy defektet kapott a legkülönfélébb úti törmelékek miatt, így estére az összes tartalék belső gumija elfogyott. Miután több üzlet felkeresésével sikerült pótalkatrészeket szereznie, a verseny során még legalább tucatnyi gumicserére volt szüksége. Nebraskában egy hatalmas, több ezer hektáron pusztító erdőtűz miatt kényszerült az útvonal módosítására, miközben a levegőben lévő sűrű füst és por légzési nehézségeket okozott neki.
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Az időjárás szintén a végletek között ingadozott, előfordult ugyanis, hogy a hajnali mínusz 5 fokos fagyot délután 35 fokos hőség követte. A kánikulában napi 15 liter folyadékot is elfogyasztott, miközben komoly fizikai és mentális megterhelést jelentettek a benzinkutak közötti, akár 70 kilométeres, lakatlan szakaszok. Az önellátás kihívásait jól mutatja, hogy akadt olyan eset is, amikor a környékbeli bezárt éttermek és automaták miatt egy szálloda személyzete osztotta meg vele a saját ételét. A táv vége felé a kerékpáros cipője is teljesen szétesett, így azt már csak gyorskötözők tartották egyben, miközben murvás, falvak közötti ösvényeken és nehezen navigálható utakon haladt.
A harmadik, egyben utolsó ellenőrzőpontot a Mississippi folyón való átkelés jelentette. Ezt követően egy nagy koncentrációt igénylő, közel 100 kilométeres városi szakaszon tekert át Indianapolison, a tizennegyedik napon pedig még további 312 kilométert hagyott maga mögött. Szőnyi Ferenc a több mint két hétig tartó folyamatos alkalmazkodást, az alváshiányt, a műszaki és navigációs problémákat, valamint a szélsőséges időjárást leküzdve sikeresen célba ért Washingtonban.
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