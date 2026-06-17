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Sport

Újabb világsztárt igazolt a Madrid: ezúttal ingyen jön a minőség

Pénzcentrum
2026. június 17. 15:14

Bernardo Silva majdnem egy évtizedet töltött a Manchester Citynél, és aranyérmekkel alaposan teletömött zsákkal távozik.

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A Real Madrid bejelentette, hogy kétéves szerződést kötött Bernardo Silvával, így a 109-szeres portugál válogatott középpályás korábbi szerződése lejártával ingyen csatlakozik a spanyol együtteshez.

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A 31 éves játékos 2017 óta futballozott a Manchester Cityben, amelynek színeiben 460 mérkőzésen 76 gólt szerzett. Az angol csapattal trófeák garmadáját hódította el: hatszoros bajnoknak, háromszoros FA-kupa- és ötszörös Ligakupa-győztesnek mondhatja magát, emellett három angol szuperkupát, valamint egy-egy Bajnokok Ligája- és klubvilágbajnoki címet is ünnepelhetett.

A nemzeti együttesével kétszeres Nemzetek Ligája-győztes labdarúgó a ma esti, Kongói Demokratikus Köztársaság elleni világbajnoki bemutatkozására készül a portugál válogatottal. Érkezésével tovább formálódik a Real Madrid játékoskerete, hiszen a visszatérő vezetőedző, José Mourinho kinevezése óta ő a klub második új igazolása Marc Cucurella után. Ez utóbbi transzferről a napokban mi is írtunk:

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A transzfer a madridiak nyári átigazolási kampányának egyik első lépése José Mourinho kinevezése óta.
Címlapkép: Getty Images
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