2026. június 16. kedd Jusztin
20 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dinamikus akciófelvétel egy férfiról, aki egy ötös pályán focizik. A kép a játék egy intenzív pillanatát örökíti meg, beleértve a játékos labdába rúgását. A szabadtéri környezetben egy műfüves pálya található hálóval körü
Sport

Nyomot hagyna a két újabb debütáns a vébén: így készül Jordánia és Üzbegisztán

Pénzcentrum
2026. június 16. 18:42

A labdarúgó-világbajnokságok történetében most először mutatkozik be két ázsiai válogatott, Jordánia és Üzbegisztán. Bár a közvélemény figyelme elsősorban a sztárcsapatok összecsapásaira irányul majd, a nyitómérkőzések mindkét újonc számára sorsdöntőek lehetnek - írta a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Jordánia szerdán Ausztria ellen kezdi meg szereplését a San Francisco-i stadionban, ezt követően pedig Algériával és Argentínával mérkőzik meg. Az ammáni kávézókban garantált a teltház, hiszen az ország már egy éve ünnepli, hogy a "Nasama", vagyis a lovagias csapat kivívta a vb-részvételt. A keretben több kulcsjátékos is található, bár az utóbbi időben eltérő szerencsével alakult a sorsuk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A karizmatikus csatár, Jazán an-Najmát keresztszalag-szakadás miatt kénytelen kihagyni a tornát, míg Ali Olván – aki az Omán elleni mesterhármasával biztosította be a kijutást – február óta nem játszott tétmérkőzést, ám ennek ellenére bevethető állapotban van. A nemzeti együttes legnagyobb fegyvere a korábban ammáni pékfiúként dolgozó szélső, Músza at-Támari, aki kiváló második szezont zárt a francia Rennes csapatánál. A támadósorban an-Najmát kiesése után a húszéves Ódeh Fahúri kaphat lehetőséget, aki május végén, Svájc ellen szerezte meg első válogatott gólját.

A felkészülési mérkőzések eredményei ugyanakkor adnak okot az aggodalomra, hiszen a Svájctól elszenvedett 4–1-es, valamint a Kolumbia elleni 2–0-s vereség nem volt túl megnyugtató. Dzsamál Szelámi szövetségi kapitány, aki a 3-4-3-as taktikai felállás elkötelezett híve, úgy véli, hogy ezek a pofonok is a tanulási folyamat részét képezik.

A 179-szeres válogatott kapuslegenda, Ámer Safi egyetért ezzel a szemlélettel. Szerinte a legjobb dolog, ami a csapattal történhetett, hogy a vereségekből okulva, értékes tapasztalatokkal felvértezve vághatnak neki a tétmérkőzéseknek. Safi úgy látja, Jordánia képes lehet a továbbjutásra a csoportjából. A keret tagjai fizikailag felkészültek és rendkívül elszántak, amit a 2023-as Ázsia-kupa döntőjébe vezető menetelésük is bizonyít, melynek során az elődöntőben Dél-Koreát is sikerült búcsúztatniuk.

Üzbegisztán Kolumbia ellen kezdi meg a szereplését Mexikóvárosban. Az ázsiai selejtezőket követően a korábbi aranylabdás Fabio Cannavarót nevezték ki szövetségi kapitánynak, akinek edzői pályafutása ugyan eddig nem kiemelkedő, ám a 2006-os világbajnoki címe miatt játékosként vitathatatlan tekintéllyel bír.

Csapata a felkészülési időszakban 2–1-re kikapott Uruguaytól, ezt követően legyőzte Gabont és Egyiptomot, majd Kanadától és Hollandiától is vereséget szenvedett. Az európai sztárcsapat elleni mérkőzés különösen tanulságosnak bizonyult, hiszen a találkozó csak a 99. percben, Cody Gakpo második büntetőjével dőlt el, nem sokkal azután, hogy az üzbégek kiegyenlítettek, ami komoly lecke volt a végjátékban szükséges koncentrációról.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A "Fehér Farkasok" becenévre hallgató együttes lebecsülése óriási hiba lenne az ellenfelek részéről. Cannavaro úgy jellemezte csapatát, hogy az üzbég játékosok rendkívül kemények, folyamatosan harcolnak, soha nem adják fel, így ellenük játszani kifejezetten kellemetlen élmény. A keretben ráadásul több európai tapasztalattal rendelkező labdarúgó is helyet kapott.

A Manchester City védője, Abdukodir Huszanov mellett a csapat legnagyobb ígérete a 22 éves Abboszbek Fajzullajev. A fiatal tehetség tinédzserként az orosz CSZKA Moszkvához igazolt, majd az ottani klubokat érintő nemzetközi kupasorozatokból való kizárás miatt Törökországba szerződött, és egy sikeres világbajnoki szerepléssel még nevesebb nyugat-európai bajnokságokba engedhet utat magának.

Üzbegisztán számára a mostani szereplés nem csupán egy torna, hanem egy évtizedes szisztematikus építkezés betetőzése. A Szovjetunió 1991-es felbomlása óta az ország tudatosan fejlesztette labdarúgását, és az utánpótlás-bajnokságokban elért sikerek mára a felnőtt válogatott szintjén is beértek. Otabek Umarov, az Üzbég Olimpiai Bizottság első alelnöke kiemelte, hogy Közép-Ázsia első vb-résztvevőjeként ez az a történelmi pillanat, amikor az egész ország egy emberként áll meg, hogy szurkoljon a hőseinek. Ez a megállapítás pedig a jordániai fővárosban, Ammánban is tökéletesen megállná a helyét.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #ázsia #világbajnokság #vb #felkészülés #nemzetközi foci #válogatott #focivébé

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:14
19:01
18:53
18:42
18:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 16.
Valóságos kis Amerika épült a falu szélén: tiktos bunker, olajkutak - végül ez lett a „magyar Texasból”
2026. június 16.
Sorsfordító hónapok jönnek a hazai filmgyártásban: megszólalt a magyar producer, üzent a Tisza-kormánynak is
2026. június 16.
Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 16. kedd
Jusztin
25. hét
Június 16.
Az afrikai gyermekek világnapja
Június 16.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
2
6 napja
Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!
3
4 napja
Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint
4
1 hete
Nagyon gyors segítség kell a legendás magyar focistának: fia kér segítséget, műtét előtt állnak
5
6 napja
Most érkezett! Törölték a Magyar Nagydíjat: nem szerepel a versenynaptárban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 19:14
Elképesztő dolog derült ki a covid-oltásokról: erről eddig nem szóltak, ilyen hatással van a szervezetre
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 18:53
Hogy mennyi?! Dollárszázmilliókba kerülhet Trump nagy álma: kiakadtak az amerikaiak
Agrárszektor  |  2026. június 16. 18:28
Letarolta az ítéletidő ezt a térséget: elképesztő, mit hagyott maga után