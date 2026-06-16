Nyomot hagyna a két újabb debütáns a vébén: így készül Jordánia és Üzbegisztán

A labdarúgó-világbajnokságok történetében most először mutatkozik be két ázsiai válogatott, Jordánia és Üzbegisztán. Bár a közvélemény figyelme elsősorban a sztárcsapatok összecsapásaira irányul majd, a nyitómérkőzések mindkét újonc számára sorsdöntőek lehetnek - írta a The Guardian.

Jordánia szerdán Ausztria ellen kezdi meg szereplését a San Francisco-i stadionban, ezt követően pedig Algériával és Argentínával mérkőzik meg. Az ammáni kávézókban garantált a teltház, hiszen az ország már egy éve ünnepli, hogy a "Nasama", vagyis a lovagias csapat kivívta a vb-részvételt. A keretben több kulcsjátékos is található, bár az utóbbi időben eltérő szerencsével alakult a sorsuk.

A karizmatikus csatár, Jazán an-Najmát keresztszalag-szakadás miatt kénytelen kihagyni a tornát, míg Ali Olván – aki az Omán elleni mesterhármasával biztosította be a kijutást – február óta nem játszott tétmérkőzést, ám ennek ellenére bevethető állapotban van. A nemzeti együttes legnagyobb fegyvere a korábban ammáni pékfiúként dolgozó szélső, Músza at-Támari, aki kiváló második szezont zárt a francia Rennes csapatánál. A támadósorban an-Najmát kiesése után a húszéves Ódeh Fahúri kaphat lehetőséget, aki május végén, Svájc ellen szerezte meg első válogatott gólját.

A felkészülési mérkőzések eredményei ugyanakkor adnak okot az aggodalomra, hiszen a Svájctól elszenvedett 4–1-es, valamint a Kolumbia elleni 2–0-s vereség nem volt túl megnyugtató. Dzsamál Szelámi szövetségi kapitány, aki a 3-4-3-as taktikai felállás elkötelezett híve, úgy véli, hogy ezek a pofonok is a tanulási folyamat részét képezik.

A 179-szeres válogatott kapuslegenda, Ámer Safi egyetért ezzel a szemlélettel. Szerinte a legjobb dolog, ami a csapattal történhetett, hogy a vereségekből okulva, értékes tapasztalatokkal felvértezve vághatnak neki a tétmérkőzéseknek. Safi úgy látja, Jordánia képes lehet a továbbjutásra a csoportjából. A keret tagjai fizikailag felkészültek és rendkívül elszántak, amit a 2023-as Ázsia-kupa döntőjébe vezető menetelésük is bizonyít, melynek során az elődöntőben Dél-Koreát is sikerült búcsúztatniuk.

Üzbegisztán Kolumbia ellen kezdi meg a szereplését Mexikóvárosban. Az ázsiai selejtezőket követően a korábbi aranylabdás Fabio Cannavarót nevezték ki szövetségi kapitánynak, akinek edzői pályafutása ugyan eddig nem kiemelkedő, ám a 2006-os világbajnoki címe miatt játékosként vitathatatlan tekintéllyel bír.

Csapata a felkészülési időszakban 2–1-re kikapott Uruguaytól, ezt követően legyőzte Gabont és Egyiptomot, majd Kanadától és Hollandiától is vereséget szenvedett. Az európai sztárcsapat elleni mérkőzés különösen tanulságosnak bizonyult, hiszen a találkozó csak a 99. percben, Cody Gakpo második büntetőjével dőlt el, nem sokkal azután, hogy az üzbégek kiegyenlítettek, ami komoly lecke volt a végjátékban szükséges koncentrációról.

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