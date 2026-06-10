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Sport

Váratlan fordulat a magyar bajnokcsapatnál: a vezetőedző után a sportigazgató is távozott

MTI
2026. június 10. 11:14

Vezetőedzője után a sportigazgatóját is elveszítette a májuban magyar bajnoki címet ünneplő győri klub.

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Borbély Balázs vezetőedző után Steven Vanharen sportigazgató is távozott a bajnoki címvédő ETO FC Győr labdarúgócsapatától: a belga szakember kedden szerződést bontott a klubbal.

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A 46 éves sportvezető két évvel ezelőtt érkezett Győrbe, és kiterjedt kapcsolatrendszerét már az élvonalbeli szereplés nehezebb, kezdeti időszakában is kiválóan kamatoztatta az egyesületnél. Vanharen nevéhez olyan meghatározó labdarúgók leigazolása fűződik, akik kulcsszerepet játszottak a csapat korábbi negyedik helyének elérésében, majd a bajnoki cím megszerzésében is.

Magyarország
Győri ETO FC
Piaci érték: 14,63M €
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #1
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Győri ETO FC
33
20
9
4
65
30
35
69
2.
Ferencváros
33
21
5
7
67
31
36
68
3.
Paksi FC
33
15
8
10
63
46
17
53
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A sikeres első szezont követően a klubvezetés a bizalom jeleként 2027 nyaráig meghosszabbította a szerződését, a szakember azonban most mégis a távozás mellett döntött. Az ETO közleménye szerint a sportigazgató munkája a pályán és azon kívül is mély nyomot hagyott, hiszen a fiatal játékosok sikeres beépítése mellett a játékospiacon is magasabb szintre emelte az egyesületet.

A győri bajnokcsapatnál így rövid időn belül már a második szakmai kulcsember távozik, miután Borbély Balázs vezetőedző május végén a Ferencváros irányítását vette át.
Címlapkép: Getty Images
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