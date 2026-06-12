Elképesztő újítással indult el az idei világbajnokság: ilyen még sosem volt eddig a foci VB-k történetében

A mexikóvárosi nyitómérkőzéssel kezdetét vette a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, amely a sportág eddigi leginnovatívabb tornájának ígérkezik. A csapatok és a játékvezetők munkáját mesterséges intelligencia, szenzorokkal felszerelt okoslabdák, valamint a labdarúgók 3D-s digitális avatarjai is segítik, amivel korábban soha nem látott szintre emelik a mérkőzések és a játékosmozgások elemzését - írja a Nature.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) számos új technológiát vezetett be a pontosabb döntéshozatal érdekében. A játékvezetők munkáját a labdarúgók testszkennelése alapján generált digitális avatarok támogatják a vitatott szituációk modellezésében, miközben a leshelyzeteket és a kezezéseket a labdába épített szenzorok segítségével bírálják el.

Emellett minden csapat hozzáférést kap egy valós idejű, mesterséges intelligencián alapuló elemzőrendszerhez. Ez az eszköz másodpercre pontos adatokat szolgáltat a játékosok pályán nyújtott mozgásáról, egyéni teljesítményéről, valamint a csapat taktikai felállásáról és viselkedéséről. Mivel ezt a rendszert maga a FIFA biztosítja, a csúcstechnológia minden résztvevő nemzet számára egységesen elérhetővé válik, így a kérdés már csak az, hogy a válogatottak stábjában rendelkezésre állnak-e azok a szakemberek, akik képesek a kinyert adatokat a gyakorlatba is átültetni.

Franco Impellizzeri sporttudós szerint a mesterséges intelligencia térnyerése robbanásszerű fejlődést hozott a labdarúgással kapcsolatos kutatásokban. A szakértő ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy az adatok mennyiségének növekedése nem feltétlenül jár együtt a minőség javulásával, amíg a szakemberek nem tanulják meg a hatalmas információtömeg hatékony kezelését.

A tudomány mára a profi labdarúgás szerves részévé vált. Napjainkban a legtöbb klubnál és válogatottnál már külön sporttudósok, sőt olykor teljes adatelemző részlegek felelnek az információk feldolgozásáért. Egyre gyakoribbá válik az is, hogy a csapatok stábjába egyetemi kutatókat és PhD-hallgatókat integrálnak, akik a mindennapi kihívásokat testközelből megtapasztalva olyan elemzéseket végeznek, amelyek a pályán is azonnal hasznosíthatók a teljesítmény fokozása érdekében.